（香港讯）49岁前香港TVB艺人锺丽淇淡出幕前多年，转行当瑜伽导师并专心照顾家庭。日前，她出席闺蜜周家蔚的43岁生日聚会，与“七魔女”成员佘诗曼、汤盈盈、梁靖琪、姚乐怡及文颂娴难得合体，不过合照曝光后，她暴瘦且面部僵硬的状态便引发外界关注。未料，9月11日惊传她因突发状况被紧急送往中文大学医院深切治疗部（ICU）留医，情况令人十分担忧。

网媒《香港01》于11日早上接到读者爆料，指在中文大学医院深切治疗部门外，目击锺丽淇的好姐妹梁靖琪与数名友人出现。

媒体随即拨打锺丽淇的手机，电话由其中意混血丈夫Nardone Ruggero接听。当记者询问锺丽淇最近是否健康出现问题时，对方回说：“她ok！” 但当记者提及有传锺丽淇在ICU时，她的丈夫显得十分紧张，支吾其词地回应：“呃……她没事了，ok。” 随后便匆忙挂断电话。

另据香港东网报道，有消息指锺丽淇的母亲当年确诊“渐冻症”（肌萎缩侧索硬化症，Amyotrophic Lateral Sclerosis），并最终不幸离世，锺丽淇疑似不幸遗传了这个家族绝症。据知，她其实已经生病多时，一直接受治疗。

东网记者致电锺丽淇老公时，对方一直挂断电话，锺丽淇的好友佘诗曼、周家蔚和汤盈盈则不接电话。

港媒拨打锺丽淇（右）的手机，电话由其中意混血丈夫Nardone Ruggero接听。（取自艺人IG）

闺蜜庆生照露端倪

事实上，锺丽淇的健康状况在此前的闺蜜庆生照已露出端倪。照片中的她身穿牛仔外套，戴着黑色帽子，比起以往明显消瘦一整圈，面部表情有些僵硬，不见往日的招牌露齿笑容。针对网上的揣测，佘诗曼日前曾代为澄清，解释称锺丽淇当天刚好患重流感，身体感到不适且有些疲倦，才导致镜头前神情僵硬，大家不用过过分担心。没想到才过了几天，便传出锺丽淇病重进ICU的消息。

49岁的锺丽淇婚后育有两名女儿，虽然长女一出生便确诊患上罕见基因病“四号染色体缺损综合症”（Wolf Hirschhorn Syndrome），但她多年来无怨无悔、悉心地照顾女儿，展现出强大的母爱与坚韧。