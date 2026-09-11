新加坡连锁健身及瑜伽品牌True Fitness与True Yoga因负债无法继续经营，星期四（9月10日）宣布所有分店即日起关闭。消息引发会员震惊与不满，新加坡艺人陈秀环11日也在社媒发文，透露自己自2017年起便是True Fitness的会员。

陈秀环写道，她前一天才刚在健身房预约了健身课，没想到11日早上打开手机应用，发现所有分店已即刻停止营业。

她写道：“在过去的几年里，我几乎每周都会去（健身房）三次。它已经成为了我日常生活里不可或缺的一部分——那些锻炼、课程和熟悉的面孔和教练，还有我们一路走来共同挥洒的汗水。看着这一切如此突然地画上句号，真的让人心碎。”

最让陈秀环感到难受的，是这一切发生得毫无预警。她说：“昨天我还在计划下一次的健身，今天却突然陷入迷茫……接下来我该去哪里？以后该怎么办？”陈秀环表示，多年来一直有个固定的健身去处、熟悉的课程和运动习惯，“我知道我迟早会找到别的地方（健身房）……但此时此刻，我心里只有难过与失望。”

另一位本地艺人吴振天也是True Fitness的会员，向来热爱运动的他，过去经常在社媒分享健身日常。他于11日下午在IG限时动态中，晒出一张该健身房昔日的宣传单，配上经典歌曲“Time to Say Goodbye”作为背景音乐，简单写道“跟True的许多回忆”，并在句尾附上一个“笑着流泪”的表情符号。