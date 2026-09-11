新加坡导演陈哲艺自编自导的电影《我们不是陌生人》，将代表新加坡角逐2027年第99届奥斯卡金像奖“最佳国际影片”（Best International Feature Film）奖项。该选送决定由新加坡电影委员会咨询委员会（SFCAC）合资格成员组成的遴选委员会作出。

《我们不是陌生人》是陈哲艺“成长三部曲”的终结篇，该系列始于2013年的《爸妈不在家》，第二部《热带雨》于2019年推出。值得一提的是，《爸妈不在家》与《热带雨》在国际上大放异彩，累计斩获50多项国际荣誉，包括12项金马奖提名、五项金马奖；《爸妈不在家》更在康城影展上荣获“金摄影机奖”，提升了新加坡电影的国际地位。这两部电影此前也曾代表新加坡，分别选送角逐第86届与第93届奥斯卡最佳国际影片奖。

陈哲艺对此深感荣幸，他说：“《我们不是陌生人》能获选代表新加坡选送奥斯卡，是一份莫大的荣幸。看到‘成长三部曲’中的三部电影全部代表国家出征，对于长年坚守、付出心血的台前幕后团队而言，是一个非常特殊的里程碑。这些都是属于新加坡的故事，能够将三部曲的最终章呈献在国际舞台上，是我作为电影人的荣幸。”

第99届奥斯卡金像奖将于新加坡时间2027年3月15日在洛杉矶杜比剧院举行。