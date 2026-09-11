（香港讯）香港资深演员许绍雄2025年10月因病逝世，享年76岁。转眼许绍雄离世近一年，近日却有网民发现，某调味品品牌的多款产品在电商平台上仍在使用他的肖像进行宣传，并标注他为品牌代言人。

“香港01”报道，有记者星期四（9月10日）在多个电商平台检索该品牌调料，发现不少产品的封面图仍保留着许绍雄的肖像，并标注他为品牌代言人。

不过，部分产品在点击进入详情页后，原本的代言图已被卡通人物形象所替代。当记者就此私信有关网店客服时，对方仅回应称，此事已有专人处理。记者致电该品牌厂家，相关工作人员则回应表示，品牌此前与许绍雄方面签署了代言合同，合约2027年10月才正式到期。目前新的代言人正在洽谈中，电商平台上的许绍雄代言物料也正在陆续进行替换。

明星离世后，生前签署的代言合同是否依然有效？对此，河南泽槿律师事务所主任付建表示，人死后虽不再享有肖像权，但其肖像利益仍受法律保护，商家在产品宣传中使用艺人肖像，应当征得逝者近亲属的明确同意。

此外，商业代言合同具有人身依附性，艺人离世后合同原则上会自动终止。不过，若合同中明确约定身故后，品牌可继续使用已拍摄素材至合约期满等条款，并获得了家属的许可，商家则可依约继续使用。