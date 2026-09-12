日落下的彩虹

Under the Rainbow

可在Viu观看

很久没看港剧看到如此被触动。原以为“Court!”已是近年最精彩，Viu在几个月后竟又推出了另一部神作。

剧名很老派，情节平凡得可能在你我身上都曾发生，对白满满生活味，没歇斯底里洒狗血也没刻意卖惨催泪，港剧讲真真正正的香港和香港人故事最有魅力。演员老中青个个有得发挥，有趣的是，如今在Viu的制作里反而看得到小时候看TVB剧的熟悉面孔。

经典选曲将情绪推向极致

全剧15集借着被誉为“香港最美屋村”的彩虹村拆迁重建，讲人与人的关系重建。仅用两集讲一段故事已完成铺排甚至细致深化人物性格，很喜欢剧里大量运用空镜，彩虹村仿佛有生命且正默默见证街坊的悲喜爱恨与散聚。

七段故事以七首歌总结，每集结束皆以街头表演形式呈现。《爱得太迟》《爱很简单》《外面的世界》《记得》《约定》《单车》《友谊之光》，经典选曲精准将情绪推向极致，连配乐也是为剧全新创作。

如何面对裂痕无法修补的婚姻，潘灿良（左）与唐诗咏诠释夫妻矛盾内敛又深情。（互联网）

潘灿良和唐诗咏一家四口看似幸福，但夫妻之间存在无法修补的裂痕，这段婚姻太写实。唐诗咏作为演员已蜕变，不见七情上面计算式演绎，而选择内敛呈现失去自我的人妻复杂心态。潘灿良表面淡淡然实则痛彻心扉，深沉的爱意很动人。不能不提电影《爸爸》的天才少年演员苏文涛当儿子刁钻鲜活，次次出场都耀眼。

三兄妹的争端，根本就是典型华人家庭故事，母亲吴浣仪总想息事宁人，让一家人整整齐齐，哥哥强尼好高骛远，弟弟梁业是废材，支撑家庭却被当作理所当然的老二周家怡最后满腔怨怼大爆发，句句入心入肺，道出无数女性心声。

周家怡（左）与米其林型男主厨栢天男18年迟来的缘分再续，写得浪漫又甜蜜。（互联网）

邱士缙执着于16年前一见钟情的女生，明知被诈骗却无悔付出，告别时轻松一句“要幸福啊”是纯爱最高境界。周家怡和型男主厨栢天男之间18年迟来的爱，写得最浪漫轻松。重返屋村的米其林大厨，其实是人到中年惊觉高峰已过，心中不安迷惘，但精致高档美味敌不过屋村味道，皆因人情味无可替代。

全剧最精彩、催泪又写实的，是失智症父亲张锦程（右）与儿子邱士缙之间的爱恨纠葛。（互联网）

无仇不成父子的张锦程和邱士缙这段故事最残酷，唯曾有相似经历才能体会这两人之间的肢体言语互动和情绪反应有多真实。张锦程的演技太癫狂，诠释失智症状层层变化还原现实，戳中泪点，而给足回应的邱士缙又一次显露演戏天分。

老戏骨同台演出有看头

夏雨（左）与郭峰老戏骨“好好戏”，如今看Viu剧反而能看见小时候TVB熟悉的面孔。（互联网）

以夏雨、郭峰60年兄弟情压轴十分契合主题，情感表达一放一收相互辉映，还有自然如生活的张雷，一起忆当年论生死。这些等待“时间到了”便挥挥手，不留负担的老戏骨们，凑在一起就是“好好戏”。人生无关环境亦无关命运，好与不好都是选择。

结尾剧中居民逐一介绍，再定格现实中曾住在彩虹村的郭峰、潘灿良，还有到彩虹村教会的导演夫妇，屋村人与事是虚构也是真实。一幕邱士缙推着坐在轮椅的张锦程走过彩虹村，“没下雨，没彩虹……”失智老爸喃喃自语；“下过啦。”阿仔应道。风雨过去了，恨怨放下，人散情还在。