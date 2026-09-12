Street World Fighter: Directors’ War

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得益于过往舞蹈选秀节目的成功，街舞舞者的知名度大幅提升。然而在舞蹈行业中，“舞者”与“编导”仍有明确区别。并非所有舞者能够承担起策划、统筹并指导整场演出的责任，胜任编导一职。

舞蹈界知名编舞家NaiN、Renan、Bada、Back Koo Young、Babyzoo、Simeez、Ingyoo、Kasper、Jeong Min Jun和Hash接受全新挑战。在这场比赛中，他们不仅要证明自己的舞蹈实力，更力争成为被认可的编导。比赛考验的不只是他们的舞蹈技巧，更包括打造吸睛舞蹈、创意编排，以及讲述精彩故事的能力。谁能展现更开阔的创意视野，就更有机会赢得最终胜利。

体能之巅：百人大挑战：意大利篇

Physical 100: Italy

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100名参赛者在节目中接受一系列严苛的体能挑战。（Netflix提供）

在这档高强度竞技真人秀中，100名参赛者将接受一系列严苛的体能挑战，把身体素质与意志力推向极限。

从奥运冠军到内容创作者，橄榄球运动员到名人，众人在踏入林格托（Lingotto）竞技场的那一刻，所有身份、头衔与地位都被抛在一旁。只有力量、敏捷度与钢铁般的意志，才是赖以生存的武器。过去的奖牌与荣耀不再具有意义，真正重要的，是内心燃烧的斗志。因为最终，只有一人能胜出。