8月底到吉隆坡探班现代武侠黑帮电影《荡荡荡寇志》拍摄，那次联访最让我印象深刻的，是张家辉。虽贵为影帝，但他现身时，手拿一张A4纸，纸张背面隐约可见半页手写笔记。访问结束后，他忍不住向媒体“抱怨”说：“你们问的问题都没有关联的，我都写好想要简简单单地说一说，结果一题都没有（问）……”逗得现场一片笑声。采访途中，当被问及可能涉及剧透的部分，他爆料说自己“疑惑”了很久：“为什么我们要来做访问，导演不需要？我和我经纪人说了好多年，问下部戏能不能不宣传，他说不可以，结果导演可以，为什么呢？我不知道……”一句话既给媒体交代，又顺势将话题结束。只能说，遇上这样专业又会“接招”的艺人，记者真的很难不爱！——曾慧仪

看莫小玲的访问视频前，同事先打了预防针。“她说着说着就哭了。”当时没感到特别意外，因为莫小玲给我的印象就是个情绪外露的艺人。真正看完视频的时候，我感到讶异的地方，是她对准备工作的认真，以及对自己的要求如此苛刻。正如她所说，平日总是“嘻嘻哈哈”“很凶”，外人也就容易忽略了她投入工作的心思和努力。提醒自己，每个人都有不同的层面，艺人也不可能让人看到全部的自己。所幸莫小玲说她流下的是“喜悦的泪”，30年的付出收获让自己满意的作品，总算是个happy ending。——赖婉丽

如果恐怖片取名《留家灵》，你会想看吗？马来西亚恐怖电影“Khadam”在香港的译名因为与艺人刘嘉玲同音而引起注意。网民纷纷发挥创意，为续集想出《正遇灵》（郑裕玲）、《留青魂》（刘青云）、《枉冥泉》（汪明荃）、《诛因》（朱茵）和《蛇尸万》（佘诗曼）等片名，真是太有才了。我很好奇刘嘉玲本身作何感想？名字被用作恐怖片的名字，是会回应“大吉利是”还是一笑置之？以刘嘉玲一贯的大气，想必是后者。我也不禁想，如果是在本地，那该叫什么呢？《红灵》？《灵会灵》？——李妙音