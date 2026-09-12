九名香港熟龄女星日前举行姐妹淘聚会，照片一晒出，引来不少人讨论。主要是因为九人当中不少已退圈多时，难得再次露面，让网民惊讶她们看似无交集却有私交。其中一人还是来自新加坡的美后呢！

同场九人包括1985年首届亚洲小姐黎燕珊（62岁）、1991年亚姐冠军罗霖（60岁）、90年香港小姐季军梁小冰（56岁）、拍过多部卖座僵尸电影的王玉环（70岁）、名模孟广美（59岁）、影剧双栖的周美凤（61岁）、89年港姐季军梁佩瑚（56岁）、94年新加坡小姐冠军孙佳君（52岁），以及改名为陈绎岚的模特儿陈嘉容（51岁）。

照片中可见点燃一根蜡烛的蛋糕，应该是众人在庆祝生日，气氛温馨热闹。刚好罗霖、孟广美、梁佩瑚和陈绎岚都是八月出生的宝宝。

孙佳君卖座片与绯闻都轰动

孙佳君在1994年以20岁之龄赢得新加坡小姐冠军，同年代表新加坡出赛环球小姐，过后进军香港娱乐圈发展，曾参演《百变星君》《黑金》《花样年华》《特务迷城》等卖座电影。

她在2003年淡出影坛，2013年复出，陆续又拍了《雏妓》《暴疯语》《消失的凶手》《原谅他77次》《无双》《临时劫案》等片。

她多年来惹过不少绯闻，其中和香港地产界传奇富豪罗兆辉的关系最受关注。据报道，她2005年息影后与中国大陆富商刘贵乔热恋并同居，并为他诞下两个儿子。尽管她曾对媒体宣称自己“已婚”，但有报道指她从未注册。2009年，孙佳君指控遭到刘贵乔家暴并对簿公堂，最后以单亲妈妈的身份独自抚养两个儿子。

现今活跃于幕前者仅三人

目前单身的她近年曾公开发表过“不婚论”，坦言享受谈恋爱的感觉，但对婚姻较为谨慎。



除了孙佳君，现在还活跃于幕前的只剩在TVB拍电视剧的黎燕珊，以及接商演的罗霖。梁佩瑚最特别，她当了小说作家。至于事业最成功的，可能是转任保险从业员的王玉环，她曾连续16年成为百万圆桌会会员。

网民看了照片，有的感慨岁月流逝，有些女星已经无法认得，但也有人称赞她们容貌不再但优雅气质依然，在不同领域展现出各自的风华。