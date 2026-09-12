（香港讯）张学友与妻子罗美薇结婚多年，家庭生活向来低调，极为保护两名女儿张瑶华及张瑶萱的隐私。近日，社交平台突然热传多张26岁张瑶华的私生活近照，其大胆自信的风格与昔日文静形象形成强烈反差，迅速引发网民讨论。

从网上流传的照片可见，张瑶华彻底转向欧美辣妹路线。她染有一头浅色金发，搭配健康的小麦色肤色以及鲜明深邃的欧美系大浓妆，手臂上的个性刺青更是极为吸睛。在穿搭方面，她偏好性感随性的风格，例如黑色贴身露腰装、皮裙以及红色细肩带低胸连身裙，毫不吝啬地展现健美线条，举手投足间散发出浓厚的洋派气场。

张瑶华穿搭走的是西洋辣妹风路线。（互联网）

相较于过往曾曝光的照片，有网民指张瑶华现在身形较以往稍微丰腴，但气质十分松弛自信。不少人指其眉眼与五官轮廓完美继承了妈妈年轻时的神韵。

张瑶华上次公开露面，要追溯至2019年初出席张学友的演唱会。当时她连续多天到红馆支持，更坐在第一排与爸爸热情互动，留下极为罕见的父女同框画面。

事实上，她童年时曾因“歌神女儿”的光环承受巨大压力。据传她年仅3岁时，因上学路上屡遭狗仔队偷拍，校门外长期有媒体守候，最终在重重压力下被迫退学。此事让张学友痛下决心，将女儿的隐私保护做到极致，因此在她成年前，网上几乎找不到她的清晰正脸照。

张学友（左）与罗美薇合拍电影《痴心的我》认识，至今携手走过34年爱情之旅。（互联网）

为训练女儿独立，张学友于2013年曾安排张瑶华远赴英国留学，但她当时未能适应当地的生活环境。张学友与罗美薇十分尊重女儿意愿，决定将她接回香港，入读贵族名校哈罗香港国际学校。大学毕业后，张瑶华选择在海外工作与独立生活。

据了解，张瑶华曾明确表示无意踏入演艺圈，张学友非常尊重女儿的个人选择，只希望她能不受天王光环的束缚，自在地过属于自己的普通人生活。