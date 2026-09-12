由亚洲电影大奖学院主办、新加坡电影协会协办的“香港电影巡礼——新加坡”，9月11日至13日在邵氏丽都影城举行。香港导演兼著名编剧麦天枢，演员梁雍婷和杨偲泳携作品首次来新，不仅与本地影迷见面，也接受新加坡媒体访问。

曾凭《白日之下》夺得第42届香港电影金像奖最佳女配角的梁雍婷，这次带着原音版《厨师发办》和《一个部门的诞生》前来。她在以美食串起爱情故事的《厨》中饰演独立、崇尚自由的律师，在黑色幽默喜剧《一》则摇身一变，化身脾气火爆的警察。

问她哪个角色更像自己，她毫不犹豫地选择后者，“她说脏话的能力，还有那份坚持，都跟我很像。”戏中角色说话像机关枪，戏外的梁雍婷也不遑多让。她自嘲这次接受《联合早报》专访时说华语，无法以粤语畅谈，语速才稍稍“降档”。

现年33岁的梁雍婷，16岁便立志当演员。（梁麒麟摄）

《厨》的厨师男主角通过交友软件约见不同女子，寻找心目中的“公主”。若现实中遇到这样的男人，梁雍婷直言不会考虑。她说：“我不是站在那里让你逐个试，再等你挑中我。”此外，她觉得会下厨的男人确实加分，但前提是得负责洗碗，“不能煮完就走，我没办法接受。”

梁雍婷最想挑战“邪教教主”

现年33岁的梁雍婷，16岁便立志当演员。在自己能够靠表演维生前，她卖过冷冻酸奶，也曾在酒吧等地兼职。她说，穷的时候就打工赚钱，遇到问题便想办法解决，“我对演戏的热情，一直大过所有挣扎。”

梁雍婷凭《白日之下》中智力障碍者一角走入观众视野，也获得奖项肯定。问她此后是否接到更多高难度角色，她反而认为，比起身患疾病或命运坎坷的人物，“普通人”最难演，因为没有鲜明特征可以借力。因此，她希望有机会演一个平凡人，磨练演技。

至于最想挑战什么角色，她的答案一点也不普通——邪教教主。她不想演受害者，反而想钻研一个人如何凭借魅力、领导力和话术，让一群人深信她能看透人生。

杨偲泳工作休息分得清

在香港电影巡礼以粤语原音放映的《浪花男女》中，杨偲泳饰演尾波冲浪（wakesurf）教练。她原本就有冲浪底子，但从“会玩”到“会教”，难度截然不同，不仅要熟记专业术语，动作也必须做得标准。她以自己的启蒙教练为参考，领悟到教学秘诀是先让学员放松，“人越紧张，越容易掉进水里；放松了，反而能找到平衡。”

杨偲泳带着《浪花男女》和《厨师发办》两部电影跟新加坡观众见面。（梁麒麟摄）

在《厨师发办》中，杨偲泳摇身一变，成为30来岁、事业有成的都市女性，面对不合适的感情说断就断。对于有香港网民看完电影后批评角色“太理智、不够可爱”，她说，片中四名女性代表不同面貌，而自己所演的这类“港女”，在香港其实并不少见。她也认为，谈恋爱固然要享受爱情，但有时也得顾及面包。

《厨》中角色去露营仍不忘带电脑办公，这一点杨偲泳坚决不苟同。她主张工作时认真工作，休息时也要认真休息，“演员必须感受身边的生活。如果24小时都在工作，没有自己的生活经验，就很难把这些感受放进表演里。”

电影情节围绕饮食与烹饪展开。跟杨偲泳聊起吃，爱吃也爱下厨的她打开话匣子说，自小看着厨艺了得的父母做饭，她平日也会煮意大利面、牛排、鱼类和日式炊饭。问到最能慰藉她的食物（comfort food），她毫不犹豫把票投给爸爸亲手包的韭菜猪肉饺子。杨爸还会应女儿要求开灶，堪称家中限定、“随点随包”的私房菜。

麦天枢欣赏杜琪峯的“命名直觉”

著名编剧麦天枢为首次执导的长片《一个部门的诞生》受访时透露，电影一度名为《跳掣》。“跳掣”原指电力超出负荷后断路，在粤语中也形容一个人情绪失控，正好呼应片中小人物被大企业步步进逼，最终忍无可忍、集体“跳掣”。

《一个部门的诞生》是香港编剧麦天枢首执导筒之作。他告诉记者，相较于当导演，自己还是更喜欢当编剧。（梁麒麟摄）

不过，《一》早在剧本比赛阶段便已定名，也有向银河映像经典作《一个字头的诞生》致敬之意，因此最终恢复原名。有趣的是，演员最初拿到的剧本全写着《跳掣》，直到开镜仪式当天看见现场写着《一个部门的诞生》，还一度怀疑自己是否走错片场。

麦天枢认为，片名和角色名字一样重要，却坦言自己并不擅长命名。他尤其佩服杜琪峯取片名的功力，以《树大招风》为例，寥寥四字便既有画面感又有力量，“他也解释不来，而且他不是一个喜欢解释的人，就是改出来便很有味道。”麦天枢说，命名似乎是杜琪峯的直觉本领，不必长篇大论，几个字落下，电影的气质便跟着定了。

谈到《一》会否拍续集，麦天枢透露已有另一构想，希望“诞生”的，不是另一个部门，而是一本书。他计划把电影剧本结集出版，书名可能定为《一个剧本的诞生》。