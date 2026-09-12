（香港讯）香港TVB电视人气综艺《女神配对计划2》为女艺人和素人做媒，节目很受欢迎。曾是男团“OneUp”成员的方智弘，日前亮相这档恋爱真人秀，迅速引起网民关注和讨论，还意外接到许多工作。

方智弘凭借混血外貌、结实肌肉及“冷气技师”的反差身份迅速引起关注。他接受商业电台节目《1圈圈》访问，大方交代参赛原因，更大爆节目播出后的连串趣事。

方智弘外形条件不俗，引起网民关注讨论。（互联网）

方智弘说，作为演艺新人，幕前收入尚不稳定，因此他主要依靠清洗与安装冷气来维持生活支出与追梦成本。节目播出后他人气急升，笑言隔天外出搭电梯就被街坊认出并加油打气。他的社媒私信箱更瞬间被大量信息塞爆，狂收七八百封洗冷气预约。

方智弘亮相恋爱真人秀后，工作预约意外满档。（取自方智弘IG）

谈及感情观，外表阳光的他自曝性格内向被动，以往拍拖都由女方主动，自己从未追求异性。他透露，这次参赛曾向AI求救：“我真的问过AI怎么追女孩！但它的回答‘细心观察对方一举一动、作出贴心行为’，我觉得都没什么用！”

他直言对成熟女性情有独钟，面试时已向节目组表明“（我喜欢的）一定是姐姐！”他笑言若对方性格太过幼稚会大扣分：“兴趣会直接降到零！”外貌方面他偏好大眼睛与双眼皮，但最着重的仍是内涵，直言喜爱有故事的女性：“比如走过一段漫漫长路，有点风霜那样。”