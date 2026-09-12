（深圳讯）中国资深女星刘晓庆卷入330万元人民币（约62万新元）借贷纠纷，案件历经一审、二审后，最近迎来终审判决。此次终审判决也针对股东在公司负债期间低价转让股权、未履行出资义务等情况，进一步厘清股东可能承担的法律责任。

深圳市中级人民法院于8月底做出终审判决，驳回刘晓庆上诉，维持一审原判，认定她须在未实缴340万元人民币（约64万新元）的出资范围内，对“刘晓庆珠宝（宁波）有限公司”的330万元人民币债务承担补充清偿责任。

案件源于2020年12月，债权人王耀向“刘晓庆珠宝（宁波）有限公司”出借330万元人民币，双方约定于2021年3月还款，但期限届满后，公司并未偿还借款。王耀之后提起诉讼并获得胜诉判决，但进入执行程序后，因公司缺乏足够财产，债务清偿陷入困难。

另一方面，刘晓庆在公司欠债期间，于2021年将自己持有的34%股权转让，交易对价仅为0元、1元人民币，且她认缴的340万元人民币出资始终未实际缴纳。

王耀在取得对公司的胜诉判决后，因执行未果，进一步申请追加刘晓庆为被执行人，要求她在未实缴出资的范围内承担相应责任。案件经一审、二审审理后，法院最终支持相关主张。

法院认定，刘晓庆是在公司债务已经存在的情况下，以显著不合理的低价转让股权，相关行为实质上涉及逃避股东出资义务，并非单纯正常行使股东期限利益。

法院同时指出，公司经强制执行后仍无财产清偿债务，已符合股东出资义务加速到期的条件。因此，刘晓庆须在未实缴340万元人民币出资的范围内，对公司330万元人民币债务承担补充清偿责任。此外，一、二审案件受理费各为3万4000元人民币（6400新元），合计6万8000元人民币（约1万3000新元），都由刘晓庆负担。