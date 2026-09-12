少女时代成员林允儿星期五（9月11日）现身爱雍·乌节（ION Orchard）出席品牌活动，吸引大批粉丝到场，有粉丝早上9时多便开始排队，苦等约九小时，只为抢占好位置一睹女神风采。

活动下午举行，粉丝区从上午11时开放后，人潮陆续涌入，现场很快聚集大批粉丝。到了下午2时多，较迟抵达的粉丝只能转到商场二楼等候。不少人高举手机守候，还有粉丝特地带上手写信，希望能亲自送给允儿。

约傍晚6时，林允儿终于现身！她身穿白色无袖上衣搭配长裤，长发披肩，以简约清新的造型亮相。一见到现场守候多时的粉丝，她便面露笑容挥手打招呼，瞬间掀起阵阵欢呼，现场手机此起彼落，粉丝争相记录女神的一举一动。

活动期间麦克风一度出现状况，工作人员忙着更换设备。面对突发情况，允儿依然保持亲切，不时望向现场不同方向，与粉丝挥手互动，丝毫没有让现场气氛冷下来，贴心举动也赢得粉丝阵阵欢呼。

将挑战法医角色

除了来新与粉丝见面，允儿近期在戏剧方面也有新动向，她将主演韩版《非自然死亡》（Unnatural），饰演法医林道恩。

原版日剧由石原里美主演，故事围绕“非自然死亡原因研究所”（UDI）的法医团队，通过解剖调查死者真正死因。韩版共12集，预计本月开拍，明年第二季度播出。

从偶像歌手到演员，允儿近年来持续挑战不同类型角色，这次接下专业法医角色，也让新作未开拍已引起关注。