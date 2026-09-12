（北京讯）凭借阳光、正能量形象吸引超过40万粉丝的19岁中国网红“光Sir”，最近才开心宣布花费五年时间，终于还清高达300万元人民币（约57万新元）的家庭债务。没想到才提新车短短三天，他竟在骑车途中不幸遭遇严重车祸，经过整夜抢救仍宣告不治，得年19岁。

光Sir的家庭生活并不顺遂，父亲曾有酗酒与家暴问题导致母亲离家，他14岁那年家中突发变故背上百万人民币巨债，让他不得不选择辍学工作。

这五年来他做过电焊、装修、汽车维修等多份苦工，同时积极经营短影音，终于在今年7月29日宣布还清所有债务。随后他全款买下名牌汽车与电单车，准备迎接属于自己的新人生。

岂料好日子才刚开始，光Sir骑着刚提完三天的新电单车送姐姐去车站，在返家途中的路口与小轿车发生猛烈碰撞。

光Sir的姐姐透过其社媒账号悲痛发布死讯，透露两人分开仅六小时就接到医院通知，在加护病房外苦等整夜，最终仍没能等回弟弟。姐姐心碎地说：“我们迟迟不能反应过来他已经离开，但事到如今也只能学着接受。”

这起悲剧曝光后，迅速引发大批网民鼻酸哀悼，纷纷留言直呼：“苦了19年，明明马上就能过上好日子了”、“命运对他太残忍”、“看了心好痛，希望他一路好走”，都为这名年轻且坚韧的生命感到无比惋惜。