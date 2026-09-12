有抚养义务就要给孝亲费吗？台湾人气脱口秀演员及网红曾博恩前阵子受访时，批评“靠小孩过活很丢脸”，在当地引发热议。

每月发薪时，除了缴房租与信用卡费和其他必要开支，为人子女是否也在转账给父母“孝亲费”时感到沉重与挣扎？这个长年横亘在华人家庭之间的敏感话题，最近因脱口秀演员曾博恩在节目中直言“父母跟小孩要孝亲费很丢脸”，瞬间点燃年轻世代压抑已久的焦虑！这颗震撼弹迅速引爆社媒上的世代论战！

三大犀利观点

曾来新加坡演出的曾博恩，受邀登上陶晶莹主持的Netflix谈话节目《追剧密探》，与心理谘商师周慕姿共同探讨原生家庭议题。他于节目中发表三大犀利观点：

1）孩子没义务给孝亲费：直言“我如果还需要靠小孩给我孝亲费，我不是很丢脸吗？我自己赚不到的钱，我要小孩给我？”点出父母未做好退休规划，却向出社会的孩子索取高额生活费是一件很奇怪的事。

2）不该转嫁未竟梦想：批判许多父母自己考不上好的大学，就强迫孩子替自己完成，梦想未成应多照镜子检讨，而非责怪基因与教育资源皆由父母供给的孩子。

3）拒绝情绪勒索：强烈反击长辈将自身人生的停滞怪罪给下一代。

心理谘商师的观点

陶晶莹表示，相信许多孩子都会非常认同并转发曾博恩的观点。周慕姿则从心理学专业切入，直言情绪勒索本质上是亚洲家庭的“历史共业”：“大家在焦虑的时候非常习惯用这种方式去控制……因为以前我被这样控制、被这样打压，是成功的。”

她指出，情绪勒索并非单向攻击，而是一套“互动循环”。长辈讲出伤人的话，核心在于不擅长表达脆弱：“与其说他要讲这样伤害你，倒不如说他想要你按照他的方式去做，而这个话是他讲了他知道你会中招，你会按照他的方式去做。”

她说：“父母会用这样的方式就是因为，他不擅长直接沟通，他不擅长直接去说出‘我的脆弱、我需要你做什么、我担心什么’，而是我直接用这个方式就可以控制，那我就不用把这个部分表现出来。”

台湾年轻世代的压力

孝亲费究竟为年轻世代带来多大压力？据台湾最大数据平台《网路温度计DailyView》引述一份2023年发布的父亲节调查报告，合计有51.1％的上班族会给父亲或岳父、家翁家用（35％每月固定给、16.1％不定期给），平均每月孝亲支出为8618元台币（约340新元）。若以当时官方经常性薪资45341元台币（1800新元）衡量，给父亲的家用直接“吃掉”月薪近19％，高达79％的上班族坦言孝亲费造成生活压力。

这段节目影片释出后，社媒讨论瞬间升温。网民的讨论也同时围绕在“曾博恩个人发言”与“孝亲费制度本质”两大维度展开激烈对立：

一、针对“曾博恩个人言论与背景”的讨论

大批网民赞赏曾博恩勇敢说出大众不敢说的真心话，直言：“看完整个影片，我觉得他讲的是不应该把生小孩当成一种投资或是寄托”、“觉得他可以对很多情绪勒索感同身受”。

反对派则批评他家境优渥，发言缺乏同理心：“一个富二代在教金钱观？这说有多可笑就有多可笑”、“家里这么有钱，当然不用给孝亲费”、“这种发言完全是有钱精英高高在上的傲慢”、“他18岁后真的彻底自力更生了吗？如果依然拿着家里的钱读书，是不是正如他所说的丢脸”。

二、针对“孝亲费该不该给”的讨论

支持者认为孝亲费是能力展现与爱的连结，留言提到：“孝亲费这个东西，就是谁比较有钱就给对方”、“家就是要有这样的核心价值才会团结……有能力的晚辈给自己父母添寿增红包不也是一种能力回馈”。也有人从世代资源角度提出反思，认为许多早期劳工父母倾尽资源栽培孩子，孩子享受了红利却嫌弃父母拿钱，不叫独立而叫忘恩负义。

反对派则认为孝亲费常沦为长辈控制的工具，痛批：“孩子有自己的人生要过，给不给应该是孩子自己的决定，所以才要提早做退休规划”、“孝亲费这种东西，小孩可以主动给，但是爸妈不能当讨债一样主动要”。

孝亲费不是法律上的抚养费

许多人常将生活中的“孝亲费”与法律上的“抚养费”画上等号，实际上世俗所称的“孝亲费”在民法中完全没有这个词，仅属于道德心意，完全没有法律强制力。如果父母本身名下有房产、存款或退休金，生活不虞匮乏，只是希望孩子给钱尽孝，在法律上是无法强制执行的。

在台湾，真正的法律强制力来自于“抚养费”，但必须通过《民法》三大严格关卡：1）父母必须符合“不能维持生活”的前提要件；2）抚养金额必须考量“子女自身的经济负担能力”；3）若父母过去未尽责任，子女可申请“减轻或免除义务”。