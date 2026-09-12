（首尔讯）韩国发生骇人听闻的虐女命案！一名40多岁金姓女歌手兼网红，因妄想亲生女儿让自己“在外丢脸”，持棍棒多次殴打她，甚至朝她头顶泼下热水，造成二度烫伤。女儿多次痛苦哀求“呼吸困难”，母亲却仍未及时送医，更被控将重伤女儿长时间留在车内，最终导致死亡。

检方痛批她毫无悔意，认为再犯风险高，必须“永久与社会隔离”，9月10日正式向法院求处死刑。

韩媒指出，金女过去在地方上甚至以热心公益及从事各种义工活动闻名，也曾担任多项宣传大使，并以韩国演歌（Trot）歌手身份活动。然而在光鲜亮丽的形象背后，她检方指控对亲生女儿犯下极其残忍的暴力行为。

院方察觉异常

调查显示，仍是大学生、处于休学状态的死者，原本跟着母亲一起从事广播、摄影设备租赁相关工作。检方指出，金女陷入一种妄想，认为亲生女儿害她“在社会生活中丢脸”，因此多次拿木棍殴打女儿，甚至将热水直接淋向女儿头顶。女儿因此受到包括头皮撕裂伤、烫伤等严重伤害，身体部分区域更达到二度烫伤程度。她虽曾多次向母亲哀求，表示自己“呼吸很困难”，但金女仍没有及时採取救护措施。

更令人震惊的是，死者遭受重创后还被母亲长时间留在车内，至少两天以上没有获得适当治疗。直到2025年9月22日，金女才开车将女儿送往南海郡一间医院急诊室。然而抵达医院时，女儿已经明显死亡。

院方人员发现，死者身上到处都有瘀淤青及伤口，怀疑可能涉及犯罪，因此通报警方。医护人员认为金女的反应相当异常，她开车载着女儿抵达医院时，女儿的身体已经瘫软，没有生命迹象，但她却不断向医护人员声称女儿还活着。

案件初期，警方认为金女长时间放任受伤的女儿得不到救治，因此最初以遗弃致死相关罪嫌侦办。但随着调查深入，检警认为，金女涉嫌以棍棒殴打女儿，并朝她泼洒热水造成严重伤势，之后又长时间没有让她接受适当治疗。因此，检方最终将案件改以“杀人罪”起诉。

辩方提出质疑

检方9月10日在结案庭上更以相当严厉的措辞指出，死者遭到自己最应该信任、依靠的父母背叛，最后在“极度痛苦”中死亡，且被告犯后态度极差，持续否认犯罪行为及自身责任。综合过去的暴力行为及这次案件，检方认为她具有高度再犯风险，有必要将她“永久与社会隔离”，因此向法院求处最高刑度死刑。

不过金女仍强烈否认杀人指控，主张自己不知道女儿的身体已经严重到这种程度，甚至在最后陈述时一度落泪，向法院请求从轻处理。

辩护律师质疑，检方起诉内容主要建立在法医解剖鉴定报告上，但依照实验方式及其他情况，也可能得出不同结果，因此对解剖结果提出异议。辩方甚至提出，死者过去曾有通报家庭暴力的纪录，因此如果她这次真的遭到如此严重的殴打，“应该会逃跑或再次报警”，辩方借此质疑检方所指控的暴力程度及杀人罪成立与否。

这起案件目前仍未正式判决，其结果势必是下一个关注焦点。