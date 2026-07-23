好莱坞大片《蜘蛛侠：重生日》六连霸票房登冠之后，上周终于被Christopher Nolan（克里斯多福诺兰）的《奥德赛》爬头，滑落到第二名。

不过，这部《蜘蛛侠》成功逆转观众对漫威超英片疲劳的走势，Tom Holland（汤姆霍兰）接地气让大家参与“英雄成长记”，让全球票房红不让。影片上映第六个周末依然稳坐北美票房冠军，美国、加拿大累计票房更冲破9亿美元（约11亿4100万新元）大关，距离《星球大战：原力觉醒》（Star Wars: The Force Awakens）所保持的9亿3600万美元的全美影史上最高票房纪录，仅差约3600万美元，分分钟登顶全美国影史票房榜首。

《蜘蛛侠：重生日》全球票房炸裂。（索尼影视娱乐提供）

全球票房方面，影片目前累计突破24亿美元（约30亿新元），位列影史上第三名，仅次于《阿凡达》（Avatar）及《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers: Endgame）。

上周本地票房排名起伏波动不大，排名位置上下一到三个名次，只有一部新片挤进十大，它是真人与卡通结合的“混杂”电影《威利狼大战阿卡米公司》。影片在一众超级巨片抢滩战场中异军突起，不仅在烂番茄榜取得96%好口碑，票房也不俗。华纳兄弟将影片雪藏多时，原本想拿来当“炮灰”扣税，结果被独立片商Ketchup Entertainment购得，意外开出票房红花。

2026年9月3日至9月7日票房排名

①（2）奥德赛（The Odyssey）

②（1）蜘蛛侠：重生日（Spider-Man: Brand New Day）

③（5）剧场版Chiikawa人鱼岛的秘密（Chiikawa The Movie: The Secret of The Mermaid Island）

④（4）八仙！（All Wishes Come True）

⑤（3）阴儿房：穿越阴深处（Insidious: Out Of The Further）

⑥（7）我们不是陌生人（We Are All Strangers）

⑦（9）汪汪队立大功：恐龙大电影（Paw Patrol: The Dino Movie）

⑧（6）功夫女足（Kungfu Soccer）

⑨（8）橡树街末日（The End Of Oak Street）

⑩（新）威利狼大战阿卡米公司（Coyote vs. Acme）