陈洁仪“ATRIUM 心房”巡回演唱会从广州启程，走过成都、上海、杭州、武汉与深圳，在一座又一座城市，以歌声叩响共同的记忆。9月，这段旅程终于回到了“家”，陈洁仪将在新加坡室内体育馆登场，她也将在这个月迎来54岁生日。

聊起这次演唱会，她笑着分享成都场的趣事。“成都场是我这辈子出错最多的一场演唱会：进错拍，唱错歌词，站错位置，什么错误都出现了，其他人都没有发生状况，就只有我。神奇的是，那些错误完全没有影响我的情绪。换作以前，我可能会很困扰，甚至留下很久的后遗症。所以我自己也觉得，哇，原来我现在可以这么松弛。”

随性而为之。她说，这种改变并不是刻意的，而是在某个时刻自然发生。“这和过去所有的学习和累积当然都有关系，但这种状态不是逼自己‘放松’就能得到的。你可以去上大师班，听别人告诉你应该怎么做，但那些道理往往只有在你亲自走过之后，才会真正得到验证。到了那一刻，你才会突然明白：‘原来是这样，我终于懂了。’ ”