（北京讯）中国知名央视主持人敬一丹传出病逝，享年71岁，死因是急性脑出血。她的女儿王尔晴13日早通过敬一丹的微信公众号发布讣告，证实母亲过世的消息。敬一丹深受观众喜爱与信赖，被尊称为“敬大姐”，听闻她过世的消息，民众和媒体圈都感到十分震惊。

据女儿王尔晴发布的讣告指出，敬一丹今年6月在故乡哈尔滨突发急性脑出血，当时病情严重，转回北京住院治疗，经历三个多月两地医护人员全力救治，最终仍无法挽回生命。讣告中悲痛写下：“我最亲爱的妈妈，大家熟悉的敬大姐，今天（13日）走了。”

敬一丹过去主持央视《焦点访谈》超过10年。（互联网）

她感谢各界关心，也感性追忆母亲，直言：“我珍惜她的真诚、善良、清醒、坚持，在字里行间、声音影像中。我记得她的洒脱、热情、可爱、独一无二，在我的心里。”

敬一丹的女儿发文证实母亲过世消息。（互联网）

敬一丹过去主持央视的招牌节目《焦点访谈》超过10年，被观众昵称为“敬大姐”，虽不走美艳路线，但气质出众，被视为央视的常青树。她在节目中为老百姓仗义执言，曾连续三年获得全国主持人金话筒奖，之前也主持过香港回归、澳门回归等重大事件的直播，令观众印象深刻。敬一丹2015年从央视退休，但并未停下脚步，持续活跃于写作及文化领域，离世消息曝光后涌入众多网民留言悼念。