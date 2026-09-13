（威尼斯讯）第83届威尼斯电影节新加坡时间13日清晨圆满落幕，本届最高荣誉“金狮奖”由埃及裔丹麦导演May El-Toukhy（梅伊埃尔图希）执导的《神秘女子》（暂译，Woman Unknown）强势夺下，不仅打破众多强敌包围，更让丹麦电影时隔整整71年再度登上威尼斯最高荣誉宝座。

韩国电影大师李沧东（Lee Chang-dong）暌违八年的复出巨作《假如爱有如果》（Possible Love也译《可能的爱情》）则抱走评审团大奖。72岁好莱坞老戏骨John Malkovich（约翰马柯维契）荣封威尼斯影帝，全场焦点不断。

最高荣誉“金狮奖”由埃及裔丹麦导演May El-Toukhy（右）执导的《神秘女子》夺下，主演女星Mathilde Arcel凭此片勇夺威尼斯影后。（路透社）

《神秘女子》双料封后称霸 韩星闪爆水乡

《神秘女子》荣获最高荣誉金狮奖最佳影片，写下影史新篇章。这是丹麦电影自1955年传奇名导Carl Theodor Dreyer（卡尔西奥多德莱叶）以《诺言》（Ordet，也译《词语》）摘金后，相隔漫长的71年再度抱回威尼斯金狮奖。片中挑大梁的女星Mathilde Arcel（玛蒂尔德阿塞尔）凭借压倒性的细腻演技，将影后头衔收入囊中，让《神秘女子》以双料大奖成为本届威尼斯最大赢家。

韩国电影大师李沧东暌违八年的复出巨作《假如爱有如果》获得评审团大奖。（法新社）

韩国名导李沧东暌违把年推出的新作《假如爱有如果》，则荣获仅次于金狮奖的评审团大奖。这也是他继2002年以《绿洲》拿下威尼斯最佳导演银狮奖后，相隔24年再度登上威尼斯电影节领奖台。

该片日前举行世界首映时，李沧东携手全道嬿（Jeon Do-yeon）、薛景求（Sul Kyung-gu）、赵寅成（Zo In-Sung）及赵汝贞（也译曹汝贞，Cho Yeo-jeong）等一字排开的韩国顶级阵容现身，获得全场观众起立鼓掌长达数分钟，如今再抱回大奖，为这部备受期待的心血力作写下完美纪录。

72岁新出炉威尼斯影帝John Malkovich隔空发表得奖感言。（法新社）

影帝隔空视频连线 “感到无比荣幸”

最佳男演员奖则颁给现年72岁的实力派老将Malkovich。他在《野马九号》（Wild Horse Nine）中化身性格孤僻古怪的资深CIA探员，收放自如的演技获得评审团一致青睐。

由于他目前正紧锣密鼓在加拿大蒙特利尔拍摄新戏，无法亲自飞抵水城领奖，只能通过远程视频连线发表获奖感言。他感性表示：“能获得这座奖项，我感到无比荣幸。在过去83届威尼斯电影节的漫长历史中，这个奖曾颁发给无数极其优秀的传奇演员，谢谢评审团。”

《NAZA》以色列籍导演Yuval Abraham与Rachel Szor，获得评审团特别奖。（路透社）

得奖感言火药味浓

本届电影节的政治与人权议题同样成为颁奖台上的焦点。聚焦加沙地带战火冲突的震撼纪录片《NAZA》，由曾获奖的以色列籍导演Yuval Abraham（尤瓦尔亚伯拉罕）与Rachel Szor（瑞秋索尔）共同执导，荣获评审团特别奖。

Abraham领奖时毫不避讳直言：“老实说，今晚站在这里的心情非常沉重且不容易。现在有许多以色列政客与媒体记者，甚至根本连这部片都还没看过，就已经开始攻击与全面否定。当前有太多人刻意转移焦点，就是为了不去正视眼前发生的血淋淋现实。”

Ilya Khrzhanovsky以电影《DAU》，夺下最佳导演“银狮奖”。（路透社）

此外，以电影《DAU》夺下最佳导演银狮奖的Ilya Khrzhanovsky（伊利亚赫尔扎诺夫斯基），在领奖时公开将这份殊荣献给目前正在前线顽强对抗俄罗斯侵略的乌克兰人民，现场响起热烈掌声，让典礼弥漫着浓厚的反战色彩。

全场哀悼《末代皇帝》传奇制片人

在颁奖典礼过程中，大会也特别安排追思环节，深情缅怀本月稍早以77岁高龄离世的英国传奇金奖制片人Jeremy Thomas（杰瑞米托马斯）。他曾操刀意大利名导Bernardo Bertolucci（贝托鲁奇）执导的史诗神作《末代皇帝》。这部影片当年横扫第60届奥斯卡金像奖狂夺九项大奖，更一举抱回最佳影片。

年轻女演员Malou Khebizi凭电影《15/18》获得最佳新人演员奖。（法新社）

曾与Thomas多次合作的意大利演员兼制片人Riccardo Scamarcio（里卡尔多斯卡马乔），今年凭借《猴之子》（暂译，The Children of the Monkey）荣获地平线单元最佳男演员，上台时他忍不住仰头向挚友致意：“Jeremy ，一位伟大的电影人，我向你致上最高敬意，我的挚友。”令人动容。

第83届威尼斯电影节主要获奖名单

金狮奖最佳影片：《神秘女子》／梅伊埃尔图希

评审团大奖：《假如爱有如果》／李沧东

最佳导演银狮奖：伊利亚赫尔扎诺夫斯基／《DAU》

评审团特别奖：《NAZA》／尤瓦尔亚伯拉罕、瑞秋索尔

最佳剧本：Stéphane Brizé（史蒂芬布塞）、Coralie Amédéo（科拉莉阿梅代奥）、Olivier Gorce（奥利维埃戈斯）／《一个好小兵》（A Good Little Soldier）

最佳女演员：玛蒂尔德阿塞尔／《神秘女子》

最佳男演员：约翰马柯维契／《野马九号》

最佳新人演员：Malo Herbié（马洛埃尔比）／《15/18》（A Place To Heal）