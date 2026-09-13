本地艺人、彩虹俱乐部（Club Rainbow Singapore）爱心大使陈楚寰，星期六（9月12日）早上参与“REACH for Rainbow 2026 CLIMB Day”活动，不仅为活动挥旗启动，还亲自挑战攀爬40层楼，并在约16分钟内成功登顶。

陈楚寰告诉《新明日报》，她去年曾经参与活动，今年则想挑战更高楼层，因此首次尝试攀爬40层楼。虽然早上下起大雨，仍有超过百名参与者到场，除了攀楼，现场也设有嘉年华、美食摊位及游戏，气氛热闹。

谈到过程，她坦言一开始感觉还好，但爬到20多楼时已开始气喘和疲累，不过沿途参与者不断互相打气，她受鼓舞，顺利爬完40层楼。

抵达终点后，陈楚寰查看手表，发现自己用了约16分钟完成任务，开心透露：“第一次可以有这样子的成绩，其实还蛮开心的。”

陈楚寰也在现场看到不少彩虹俱乐部的家庭一起参与攀楼，让她觉得格外温馨。她希望彩虹俱乐部未来继续举办类似活动，让更多人有机会参与，同时为受惠儿童及家庭送上支持与鼓励。

完成挑战后，陈楚寰自豪地拿着自己的奖牌，笑说可以带回家摆设留念。

看到不少彩虹俱乐部家庭一同参与活动，让陈楚寰倍感温馨。（新艺经纪提供）

关怀慢性疾病儿童和家庭

陈楚寰自2022年起担任非盈利组织彩虹俱乐部的爱心大使，旨在为慢性病儿童及其家庭提供关怀与支持。四年来她积极参与慈善活动，包括早前与患有菲佛综合征的青年艺术家陈恩伦合作创作筹款、参与烘焙工作坊、挑战60公里骑行筹款等。

与慢性疾病儿童及其家庭接触后，陈楚寰意识到他们比人们想象中更坚强、有韧性。

“他们用很积极的态度面对生活，我希望用自己的影响力和声音，让更多人关注和理解他们。”