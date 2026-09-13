因外貌神似中国大陆男神张凌赫，37岁台湾男子“阿B”陈钰彬数月前意外爆红，打工多年的粉圆店被台湾媒体“围堵”，他当时婉拒多项综艺及演艺邀约，却被本地一项邀约打动，近日首次来新拍广告。《新明日报》独家访问阿B，揭开“台版张凌赫”背后的故事。

促成阿B与新加坡结缘的，原来是导演梁志强的太太。她早前看到阿B的新闻，向梁导提起后，梁导成功联系阿B，并与本地艺人演艺广告公司Artistes Marketing Asia Pte Ltd（简称AMA）的老板郑国辉（Alan Tay）赴台与他见面，最后邀得阿B来新拍摄汽车广告。郑国辉表明：“若未来有合适的电影项目，也会考虑邀请他参与演出。”

《逐玉》爆红 土耳其旅游也被要求合照

中国大陆男星张凌赫因《逐玉》爆红，而在高雄一间老字号粉圆店工作多年的阿B，因神似张凌赫，在网络上迅速走红，被封为“台版张凌赫”。

“阿B”陈钰彬到土耳其旅游，频频被当地人要求合照。（截自Threads）

阿B在台湾收到十多个节目邀约，一度敲定三个，最终却因压力太大，加上没想过踏入演艺圈而全部婉拒。

他谦虚说：“我不觉得跟张凌赫很像，他比我还要高、还要帅。我也从没想过会走演艺圈这一块，当时只觉得做好本分、做好本业就好了。”

有着185公分身高的阿B，到土耳其旅游时，还因颜值高被当地人误认为是明星，频频被要求合照。

已婚育有一女的阿B，与太太经营服饰业，也负责摄影工作。他多年来即使收到模特儿邀约也没尝试，他坦言除了性格内向，也因为家庭因素。

张凌赫凭剧集《逐玉》在多地爆红。（取自网络）

父意外成植物人 自幼打工补家计

阿B在9、10岁时，父亲因意外从楼梯摔下成为植物人。母亲既要照顾丈夫，也要养育三个儿子，家中经济无法负担全天候看护，身为长子的阿B看在眼里，小学起便利用假期和周末，到阿姨的粉圆店打工，高中更是一下课就去打工。

这一做，就是很多年，不少人早已注意到这名帅哥店员，甚至有人慕名而来，“很多要求合照，情人节时有学生送卡片、小点心”。

即使当时多次收到模特儿邀约，他仍选择留在粉圆店，只因不想离家太远，“如果妈妈需要休息，可以就近帮忙家。”。

“阿B”陈钰彬获网友封为“台版张凌赫”。（AMA提供）

重新思考人生方向

如今阿B到海外也受到关注，无论是之前去韩国或来新加坡，都遇到华人粉丝要求合照，有人更直接问：“你是不是张凌赫？”

“以前个性比较害羞、内向，所以没有尝试走出去，后来到很多国家走走之后，视野开阔很多，觉得这个世界有很多不同的机会可以体验。既然刚好有这个缘分，人生短短，还不如去尝试看看，或许会有不同的机遇。”