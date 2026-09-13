（综合讯）中国大陆影视圈面临寒冬，男星胡歌近期登上《GQ》杂志封面时坦言，如今在电影市场已“没得选剧本”，回不了本，机会就越来越少。同时他也罕见提及三岁爱女“小茉莉”，因与女儿聚少离多，让身为父亲的他对女儿充满愧疚，引发热议。

胡歌近期第七次登上《GQ》封面，受访时吐露：“电影市场很现实，你回不了本，机会就越来越少。”面对电影市场低迷，胡歌坦言，已经没办法像从前那样遵从自己的意愿挑选剧本，“那时候还处在一个比较好的时期，现在就没得选了。”他提到，现阶段比起个人意愿，更看重票房表现，甚至打算先拍商业片换取创作空间。

胡歌重回电视剧拍摄。（互联网）

回顾其近年主演的电影《不虚此行》《走走停停》《三滴血》及《抓特务》等皆面临亏损或不如预期。如今他也转回舒适区拍电视剧，新剧《人间有味》刚杀青，古装剧《风禾尽起张居正》即将开机。

心疼3岁爱女 靠看《繁花》找爸爸

演艺事业屡创高峰的胡歌，在真实生活中是低调又顾家的暖男。他与前经纪人黄曦宁于2022年9月悄悄登记结婚，并在2023年1月惊喜发文宣告爱女“小茉莉”的诞生。回顾女儿刚出生时，自己正忙于赶拍热播剧《繁花》，长达半年的时间，全靠妻子一肩扛起育儿与持家的重担。

对此，胡歌内心充满感激，但也坦言自己一直没有平衡好事业与家庭，让女儿从小就习惯了他“常驻剧组”的缺席生活。

胡歌2024年曾前被媒体拍到和爱女小茉莉出行。（互联网）

面对聚少离多，胡歌对爱女深感愧疚，彻底化身“女儿奴”。因为爸爸长年在外戏，家人只好经常播放《繁花》让小茉莉“看电视找爸爸”，她还天真吐槽“电视里的爸爸更帅一点”。但在商场看到胡歌的广告牌时，她又会立刻无比骄傲地大喊“这是我爸爸！”胡歌柔情地说，只要女儿一撒娇喊着“抱抱我”，他便会瞬间融化、完全无法拒绝。

松口证实已有儿子

为了争取相处时光，他甚至曾把女儿带到海拔4700米的青海剧组同住了两个月，事后才捏把冷汗直呼“下次不能这么冒险了”，并感性许愿希望能活久一点，好好陪伴小茉莉长大。

有趣的是，胡歌近期受访时首度松口证实有了二胎儿子，但他却十分诚实地笑称，自己对儿子其实比较“没有耐心”，坦承自己有私心会偏爱也更包容女儿。

胡歌2026年2月为所代言的时装品牌Giorgio Armani拍广告。（互联网）

台湾演员赴大陆没戏拍

大陆“壹心娱乐”旗下的台湾艺人分别有吴慷仁、陈昊森与赵又廷，但经纪人杨天真透露，目前大量戏剧面临撤资、开不了机，开机率仅剩去年的30%，呈现“江山不在”的窘境。

赵又廷曾在采访时感叹“电影已经没了”，今年上半年仅收到约10个剧本，数量大幅度锐减，让他只要半年没进组就会感到恐慌焦虑，甚至反对女儿未来踏入演艺圈。

赵又廷（左图）和吴慷仁今年皆往中国大陆发展。（互联网）

陈昊森则直言，虽感受到大环境变化，但心态从容，表示会把戏演好，等待好剧本，笑称剧本“没有那么多单啦，又不是叫外卖”。面对AI抢饭碗的担忧，他认为AI无法取代人类演出自然的生活细节。