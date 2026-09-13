苗侨伟35岁爱女苗彤秀火辣比基尼照 疑“女友视角”泄恋情
苗彤（左图）晒出健美小麦肤色，疑以“女友视角”PO神秘男子背影照泄新恋情。 （互联网）
（综合讯）苗侨伟与戚美珍育有一子一女，现年35岁的大女儿苗彤自幼随家人移民加拿大，毕业于名校不列颠哥伦比亚大学（UBC）。苗彤起初以摄影师身份发展并曾举办个人展览，近年继承父母衣钵转战幕前，进军好莱坞，至今已参演逾20部作品。
日前，她在个人社媒分享身穿黄色比基尼的健美美照，更惊喜穿插一张海边拍摄的神秘男士背影，疑似“女友视角”低调秀恩爱。
苗彤正值热恋期？
作风洋派且热爱户外生活的苗彤，经常在社交平台上传美照大方展现自信美。近日她在社交平台分享在温哥华享受阳光与世界杯狂热的生活点滴，大方晒出身穿黄色比基尼的火辣性感照，大秀健美身材与健康小麦肤色。
在一众欢乐的聚会花絮中，除了友人多以男性为主外，她更巧妙穿插了一张在海边拍摄的男士背影照，疑似以“女友视角”低调秀恩爱，随即引发外界猜测她是否正处于热恋期。
苗侨伟曝女儿过往情史 坦言心情矛盾
对于女儿的感情生活，父亲苗侨伟过往曾坦言心情十分矛盾，既觉得女儿到了适婚年龄应该找个伴，又舍不得爱女被“抢走”。苗侨伟曾笑指苗彤过去曾与韩国及日本男友交往，但因文化差异与语言不通令他“难以沟通”，相反太太戚美珍则态度开明得多。
苗侨伟当时曾开玩笑指希望物色“同声同气”（语言相通），能以粤语交流的女婿，甚至以林峯为例，期望未来女婿具备顾家与专一的特质，也表示明白女儿社交圈较为西化，感情的事也只能随缘。