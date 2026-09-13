（综合讯）苗侨伟与戚美珍育有一子一女，现年35岁的大女儿苗彤自幼随家人移民加拿大，毕业于名校不列颠哥伦比亚大学（UBC）。苗彤起初以摄影师身份发展并曾举办个人展览，近年继承父母衣钵转战幕前，进军好莱坞，至今已参演逾20部作品。

苗彤（中）经常在社交平台分享和爸爸苗侨伟（左一）及弟弟苗俊的生活日常。（互联网）

日前，她在个人社媒分享身穿黄色比基尼的健美美照，更惊喜穿插一张海边拍摄的神秘男士背影，疑似“女友视角”低调秀恩爱。

苗彤正值热恋期？

作风洋派且热爱户外生活的苗彤，经常在社交平台上传美照大方展现自信美。近日她在社交平台分享在温哥华享受阳光与世界杯狂热的生活点滴，大方晒出身穿黄色比基尼的火辣性感照，大秀健美身材与健康小麦肤色。

苗彤在加拿大的生活相当精彩，而且身边朋友以男性居多。（互联网）

在一众欢乐的聚会花絮中，除了友人多以男性为主外，她更巧妙穿插了一张在海边拍摄的男士背影照，疑似以“女友视角”低调秀恩爱，随即引发外界猜测她是否正处于热恋期。

苗侨伟曝女儿过往情史 坦言心情矛盾

对于女儿的感情生活，父亲苗侨伟过往曾坦言心情十分矛盾，既觉得女儿到了适婚年龄应该找个伴，又舍不得爱女被“抢走”。苗侨伟曾笑指苗彤过去曾与韩国及日本男友交往，但因文化差异与语言不通令他“难以沟通”，相反太太戚美珍则态度开明得多。

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苗彤曾有日韩前任导致沟通困难，星爸苗侨伟则盼能有“同声同气”说粤语的女婿。（互联网）

苗侨伟当时曾开玩笑指希望物色“同声同气”（语言相通），能以粤语交流的女婿，甚至以林峯为例，期望未来女婿具备顾家与专一的特质，也表示明白女儿社交圈较为西化，感情的事也只能随缘。