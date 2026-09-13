（香港讯）香港的夜空为张国荣亮起，一代巨星“哥哥”张国荣12日70岁冥诞，“继续宠爱·张国荣70诞辰·音乐会”现场，依照他的出生年份，1956架无人机承载着万千思念，于晚上9时12分升空。“歌神”许冠杰献唱自己填词、张国荣作曲的《沉默是金》，大屏幕出现张国荣昔日身影，与许冠杰跨时空对唱时，全场歌迷粉丝热泪盈眶。

常盘贵子将自己与张国荣的合照装框放在家中，12日用中文发文，祝哥哥70岁生日快乐。（取自常盘贵子IG）

常盘贵子中文告白 “大家都爱你”

张国荣逝世23年，精彩的一生定格在46岁，9月12日迎来他的70岁冥寿，哥哥一生挚爱“唐唐”唐鹤德凌晨晒出张国荣吹生日蛋糕蜡烛的照片，遥遥呼唤挚爱：“我们都没有忘记。My Dearest Happy Birthday 70”，晚上唐唐则与好友一起为张国荣切蛋糕：“谢谢有心人。Leslie生日快乐！”

除此，许多明星好友也发文祝福，包括梁朝伟分享了和张国荣、刘嘉玲及张曼玉在《阿飞正传》片场的珍贵合照。昔日日剧女王常盘贵子曾于1999年和张国荣合作港片《星月童话》，她将自己从背后亲密环抱张国荣的照片装框纪念，并特意写下中文：“My dearest Leslie, 大家都爱你。哥哥，生日快乐。”同时标注了《星月童话》的日文片名もういちど逢いたくて（好想再见你一面），巧妙点出了大家的心声。

唐鹤德两次发文祝贺挚爱张国荣70岁诞辰。（互联网）

上千名粉丝齐聚宝福山庆生

12日上午，上千名来自世界各地粉丝齐聚宝福山，在张国荣的牌位前替他庆生。晚上，大家冒雨涌入西九文化区参与“继续宠爱·张国荣70诞辰·音乐会”。音乐会开始不久雨就停了，粉丝们不禁感到安慰：“Leslie很疼我们。”

音乐会现场1956架无人机拼图，祝贺张国荣70岁诞辰。（互联网）

另外，莫文蔚、钟镇涛女儿钟懿、张卫健和苏永康等15组歌手登台向哥哥致敬，许冠杰与光影中的张国荣隔空对唱经典名曲《沉默是金》，成为全场最动人时刻。音乐会进行至晚上9时12分，1956架无人机升空，时长9分12秒，拼出七个祝贺张国荣70岁诞辰的图案。现场呐喊Leslie的声音此起彼伏，相信天上的哥哥一定收到了大家的祝福。