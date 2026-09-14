我的山与海

可上优酷观看

你好1983

可上爱奇艺观看

中国年代剧的特色，一般是以过去某段岁月的人物传奇为主轴，聚焦在其历经万难，奋发向上的励志故事。看多了会觉得都似曾相识吗？那倒不会，我最近看了几部这类型剧集，都看得津津有味，毕竟每个人的经历、性格不尽相同，就看编剧怎么把先苦后甘的故事，写出感人的哭点与笑点。

央视与优酷联合出品的30集《我的山与海》，根据梁晓声原著《我和我的命》改编，讲述来自中国西南山区某县的70后女孩谭松韵，遭遇感情和家庭变故，20岁便从大学退学，辗转来到深圳。在打工初期她结识了闺蜜董晴、奚望，三人携手面对风雨，随着深圳的飞跃发展，她们从打工到做外贸，再到自主创业玩具品牌，历经事业风波。

董晴（左起）、谭松韵和奚望在《我的山与海》谱出感人的闺蜜情。（互联网）

至于爱奇艺出品、江苏卫视播映的36集《你好1983》，改编自宝妆成的小说《重生八零：媳妇有点辣》，讲述现代女高管周也陷入职场困境，迷迷糊糊地穿越回1983年，成了18岁的村妞。尽管无钱无权无依靠，她却靠着灵活头脑创造绝境逢生的奇迹。她利用知识改变命运，克服重重困难考上心仪的大学；开启创业模式，从卖鸭蛋的无本生意起步，倒卖（指低价购入资源后高价转售）服装，进军房地产，终于成为企业大亨。

同样讲创业，《我的山与海》的重点是看深圳新移民如何陪着这个城市起飞，《你好1983》则是回顾中国1980年代改革开放浪潮平民百姓如何抓住时代机遇。

两剧亲友群像别具意思

两剧的女主都演出角色的坚韧聪慧，可是谭松韵本身的生活感跟年代剧的适配度明显要比周也更强。此外，周也因为从未来穿越回来，所以仗着对未来的“知识”比同代人更能抢到时代先机，多少占了运气的便宜。

两人在剧中的亲友群像也刻画得别具意思。谭松韵和两个闺蜜在艰苦的环境中相互砥砺，又从冲突中互相谅解，知名编导郭靖宇把剧情编写得特别温暖感人。她的复杂身世——被山区原生家庭弃养后，由副市长抚养长大，人际关系上的各种矛盾误解铺排得相当自然。

周也（上图左）、翟潇闻（上图右），和高至霆（下图左）、谭松韵（下图右），分别在《你好1983》及《我的山与海》凑成一对。

周也“投身”到山区的原生家庭，勇敢带着受尽欺侮的母亲脱离重男轻女的封建家人，投奔舅舅一家，再一路拼搏结识不少贵人好友，也有不少暖人的片段。问题出在编剧老用短剧制造“快爽”剧情的套路，让故事显得过于狗血。

王冠逸戴向宇“老熟人”露面

因为是大女主剧，两剧的男主都只能当“配角”。《我的山与海》里的高至霆是个有趣的角色，他和谭松韵不打不相识，然后一路吵吵闹闹，他还总是一路无条件帮助她，直到后期两人才正视对彼此的感情。编剧对这段关系处理得与众不同。至于《你好1983》的翟潇闻，对周也一见钟情，从此忠贞不二，但两人的爱恋描写得也太平淡了。

两剧还都有新加坡观众的“老熟人”参演。《我》有马德钟、戴向宇参演，扮演谭松韵在人生路上辜负她的男人。《你好1983》则有王冠逸，他这回不演酷冷霸总，而是一个没什么本事的二世祖，对周也惊为天人，一路死皮赖脸死缠烂打，是他较少见的喜剧性演出，戏份不轻。

王冠逸在《你好1983》一改戏路演二世祖。（互联网）

看年代剧当然要听年代歌，两剧都有80年代红极一时的歌曲。《我的山与海》有《水手》《黄土高坡》《相思风雨中》；《你好1983》主打广东歌，有《朋友》《跳舞街》《风的季节》《漫漫前路》《漫步人生路》《偏偏喜欢你》。有趣的是，两部剧都眼光一致地选播了《我的未来不是梦》。

