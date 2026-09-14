由电台UFM100.3主办的华语流行歌曲排行榜“U选1000”2026年迈入第14届，随着提名阶段结束，投票环节于9月3日正式开跑，并将持续至9月16日截止。

今年“U选1000”延续上届横跨40年华语乐坛黄金时期的提名标准。UFM100.3音乐总监李欣盈接受《联合早报》访问时透露，许多历届榜单的“熟面孔”如王杰、陈淑桦、周华健、张信哲，以及乐坛天王天后刘德华、张学友和王菲等的经典歌曲，依然人气不减。

除此之外，在首周投票中，不仅有孙燕姿、蔡健雅、林俊杰、许美静、陈洁仪、蔡淳佳、光良和梁静茹等“常客”的代表作，同时也涌现卓振声、黄俊荣、菲道尔、大颖和李佳薇等新加坡和马来西亚新生代歌手的作品，这些歌曲的得票数目前均在持续攀升。

与此同时，影视主题曲依旧拥有一批铁杆支持者。曾摘下冠军歌曲的《小幸运》，进入十大的《凉凉》《体面》《雪落下的声音》，以及《诀爱》《去有风的地方》等都表现不俗。

“U选1000”终极倒数活动将于10月3日（星期六）在怡丰城三楼露天剧场（Amphitheatre）举行。（电台提供）

在短视频与流媒体平台上爆红的多首网络热歌，如《跳楼机》《在加纳共和国离婚》《阿拉斯加海湾》《若月亮没来》《字字句句》及《五十年以后》等，也展现出强劲的吸票能力。

在乐团与组合方面，五月天、八三夭、告五人、动力火车，以及S.H.E、F4、5566、无印良品和Energy等团体的金曲和新作也深受歌迷青睐，展现出跨世代的号召力。此外，多首耳熟能详的男女对唱曲也表现亮眼，《明明很爱你》《只能抱着你》《广岛之恋》《因为爱情》《你是我心内的一首歌》等，在票选中也稳守阵地。

UFM100.3台庆和“终极倒数”同天举行

DJ詹靖禾今年参与“终极倒数”活动的筹划，他受访时说，由于活动当天适逢UFM100.3庆祝25岁生日，因此今年的倒数格外不同。

他透露：“当天在正式倒数之前，会有一场音乐派对，邀请三组新加坡歌手演唱一些U选歌曲或自己的作品，歌手阵容还在确认当中。”为时一小时的音乐派对将在傍晚6时举行，“终极倒数”活动则于晚上7时展开。

“U选1000”终极倒数活动将于10月3日（星期六）在怡丰城（VivoCity）三楼露天剧场（Amphitheatre）举行，入场免费。届时，UFM100.3官方TikTok也将全程同步直播。