新加坡歌手陈洁仪作客蔡淳佳的访谈节目《音乐淳聊天》，两名老友从1999年台湾“921”大地震的逃生经历，一路聊到《我是歌手3》的幕后故事及爱情观。

1999年，尚未正式出道的蔡淳佳第一次到台湾，便与陈洁仪一同经历“921”大地震。事隔27年，两人重新“对口供”，陈洁仪才惊觉，原来自己与经纪人美琴正是当年把蔡淳佳拉倒在街头的“罪魁祸首”。

事发当天，三人住在酒店高楼，地震发生后，陈洁仪冲出房门大喊“快跑”，众人随即夺门逃生。

蔡淳佳忆述，自己从未经历过地震，当下不清楚情况有多严重，反而比另外两人镇定。逃到街上时，慌乱的陈洁仪和美琴拉着她狂奔，令她来不及跨过路障，当场跌倒；两人回头见她倒在地上，却没有停下将她扶起，反而继续拖着她逃命。

陈洁仪过去一直以为自己当年救了蔡淳佳，直到如今才发现自己与美琴原来是导致她跌倒的“元凶”。她哭笑不得地说：“过了这么多年才知道，原来是我们把你拉倒。我还一直说，淳佳跌倒了，是我们救了她！”

参加《我是歌手》坚持不唱违心歌

话题转到陈洁仪2015年参加中国歌唱节目《我是歌手3》。她说，当时并未将节目视为竞技场，而是希望借助舞台，让原本不熟悉她的中国观众认识真正的陈洁仪。

因此，她没有刻意以飙高音证明唱功，而是选择《心动》《左右手》、“Nothing Compares 2 U”和《心如刀割》，通过四首风格各异的歌曲展现不同面貌。她直言，若为了比赛演唱自己不喜欢的歌曲，或未能呈现真实的自己，却因此获得认可，日后恐怕得一直唱同类作品，“那不是完蛋了？”

陈洁仪分享2015年参加中国歌唱节目《我是歌手3》时的心路历程。（摘自蔡淳佳《音乐淳聊天》画面）

陈洁仪透露，参加节目前，已与节目总导演洪涛达成共识，她不会被迫演唱自己不喜欢的歌曲。能提出这样的要求并获得理解，她自认相当幸运，但也愿意在个人坚持与节目需求之间取得平衡。《心如刀割》便是应节目组期待而选唱的歌曲。

她最终成为节目中首名遭淘汰的歌手，心里却有些窃喜。自认习惯慢活的她，面对节目高压紧凑的节奏，加上当地天气又冷又干，一度累得病倒。赛果揭晓时，她其实努力忍住笑意，直到上车后才松一口气问：“这里可以笑了吧？”

“野马”不抗拒婚姻

陈洁仪2025年在亚洲新闻台访谈节目中被问及离婚一事时，意外澄清自己从未离婚，因为她根本不曾正式结婚，令不少人大感意外。

两人除了重提此事，也聊起感情观。陈洁仪说，她并不抗拒婚姻，只是尚未遇到一个让自己愿意走入婚姻的人。对她而言，婚姻既神圣，也是一项严肃的承诺。

两人除了重提此事，也聊起感情观。陈洁仪说，她并不抗拒婚姻，只是尚未遇到一个让她愿意走入婚姻的人。对她而言，婚姻神圣，也是一项严肃的承诺。

她也十分珍惜自由，更把自己比作不愿被绑住的“野马”。她笑说，或许有一天，当野马变成走不动的“老牛”，才会对身边的人说：“反正我也去不了哪里了，咱们就结婚吧。”