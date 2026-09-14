（台北讯）台湾韩裔歌手毕书尽（Bii）不满吴姓前女友2024年在网上爆料，指他曾劈腿、弃养小狗等，另有五名网民转载相关内容，因此控告六人加重诽谤及公然侮辱。台北地方检察署认为，毕书尽身为公众人物，其品行与操守属可受公评之事，吴女讲述的是个人经历，网民的转载与评论也有所依据，并非无端谩骂，因此9月14日对六人作出不起诉处分。

毕书尽2010年以艺名Bii出道，隔年归化台湾并入伍服役，退伍后重返歌坛，曾获得多项音乐奖项。2024年，他与前东家爆发合约纠纷，其后，一名自称是他前女友的吴姓女子在IG连发多文，讲述毕书尽过去受人帮助的经历，并指其妻子是“小三”，也质疑他没有关心家中小狗后来由谁领养，另有五名网友分别自称领养到毕书尽弃养的狗儿。

毕书尽当时在网上澄清指：“我再也不想让我的另一半，背负着并没有的骂名，承受这么大的误解和压力。”他更回击说：“无中生有捏造出来的谎言，交由委任律师搜证处理。”毕书尽后来透过律师发出声明，向五名在网上散播不实言论的网民提告。

检察官认为，毕书尽是高知名度的歌手，深受媒体持续关注，其品行和操守具社会示范效应，属可受公评的范畴。

检察官也提出，吴女将自己与毕书尽交往过程的亲身经历诉诸公众，网民则是基于吴女阐述的事实基础而附和、评论或整理成概要、文字内容只是对毕书尽的行为作出意见表达，并非漫无目的且无根据地谩骂、诋毁毕书尽人格。因此，基于《宪法》保障言论自由，仍无证据证明吴女及五网民犯诽谤或公然侮辱等犯行，因此对六人均不起诉处分。