（综合讯）台湾艺人刘畊宏参加《披荆斩棘2026》，重返歌手赛道与其他艺人较量，不料处境略显尴尬。他在上一轮公演中险遭淘汰，当多数“披哥”凭节目吸粉时，他的社媒反而流失近40万名粉丝。

在不少中国大陆粉丝眼中，刘畊宏是2022年疫情期间，靠直播跳健身操爆红的“健身教练”，因此这次参加《披荆斩棘2026》，也被视为跳出舒适圈。其实，他原是创作歌手，早年曾与吴宗宪、小马和小钟组成男子团体“咻比嘟哗”。节目开赛前，好友周杰伦曾调侃他，直播唱歌“是很恐怖的事，音一定要到位”，还奉劝：“你不要唱，要做就做最有把握的事，最不会出错的就是你的肌肉，把肌肉露出来，帮大家伴舞一下。”

刘畊宏果真尝到直播演出的“可怕”。初舞台演唱代表作《彩虹天堂》时，他因单边耳机故障而走音；到了上周的第二次公演，他所属的队伍排名垫底，全员站上淘汰危险区。尽管最终逃过一劫，他的人气值却排倒数第三。

从节目官宣至9月10日，刘畊宏各大社媒平台的粉丝总数从6566万降至6529万，流失约37万名粉丝。其中，抖音掉粉最为严重，流失超过35万名粉丝，其他“披哥”同期则大多涨粉。

刘畊宏以平常心看待，录制视频回应：“我几个平台每个星期都能掉粉十几万，算过后平均大概都是这样。不管我播不播，因为之前的流量太大，现在出现这种情况，是正常的掉粉机制。”