（综合讯）日本资深演员森本玲夫（Leo Morimoto）的经纪公司日前证实，他在9月4日离世，享年83岁，后事低调办妥，但未公开死因。他生前曾参演《悠长假期》等经典日剧，然而死讯传出后，昔日被指利用权势性侵多名女星的争议也再度引发热议。

森本玲夫自1967年出道，演艺生涯横跨半个多世纪，曾参演《悠长假期》《庶务二课》《求婚大作战》等经典日剧，也长期为日语版《托马斯和朋友们》担任旁白，温和的“疗愈系”形象深入民心。然而，讣告曝光后，影迷悼念之余，他生前被指利用权势性侵及性骚扰多名女星的黑历史也再度被翻出。

森本玲夫过去曾遭多名女星指控，利用自己在演艺圈的地位与权势，以“指导演技”为名，对剧团内的未成年少女伸出魔爪。女星水泽亚纪2002年公开揭露，自己17岁刚出道时，曾被森本诱骗到家中强暴。

女星石原真理子也在2006年出版的自传中指控，自己17岁时，遭当时38岁且已有家室的森本，以指导剧本朗读为名，诱骗至住处强行侵犯，手法与水泽亚纪所述如出一辙。业界更盛传，受害少女可能多达40至50人。

面对接连而来的指控，森本当年虽承认曾与多名女星发生关系，却始终坚称双方属于“合意交往”，否认强暴。他更曾在记者会上将男女关系形容为“异文化交流”，这番言论随即引发舆论强烈反弹与挞伐。

当时，相关案件因超过法律追诉期，未能进入刑事程序，但森本建立的温和形象已彻底崩塌，电视曝光及演艺工作随之锐减。