娱乐圈多面手欧萱登上时尚杂志《女友》庆刊50周年封面，星期一（9月14日）早上与《女友》主编黄艳玲做客电台UFM100.3早班节目“The Play Show”，连同主持人叶丽梅及詹靖禾，与听众和线上网民分享心情。

聊到难忘的《女友》封面，欧萱提及一次结束拍摄已经晚上8时多，准备为杂志拍封面照，造型师为她设计超短发，“造型师单单剪那个短发就花了好几个小时，结果拍完后已经凌晨两点多，当天早上还得继续拍戏……但出来的效果真的非常满意。”欧萱提到，自己一向喜欢尝试能制造惊喜的新造型，如同在表演当中挑战不同角色，甚至在事业上尝试不一样的工作领域。

欧萱（右二）与叶丽梅（右起）、黄艳玲和詹靖禾言谈甚欢。（UFM100.3提供）

要求苛刻严格 给予团队无形压力

除了拍戏，欧萱也跨界开创‘萱视界’YouTube频道，同时还得经营甜点店“Once Upon A Time”，事业和生活上一人分饰多角。

主持人詹靖禾问主编黄艳玲最欣赏欧萱性格哪一点？她不假思索说：“她很固执，自我要求很高，但也容易让自己陷入疲累……（欧萱一旁频笑着点头）。”

对于艳玲所指，欧萱直言不讳：“我要求完美，像YouTube频道的节目，虽然有工作团队负责剪辑，但我还是会重看，不知不觉会苛刻，也给予他们无形压力，但我觉得，要出街的东西，就一定要有要求。”

欧萱是蓝带甜点师。（档案照）

她补充：“每次拍戏我都很用心认真做好功课，如果念台词有两个NG，我就会发自己脾气，下次绝对不能再犯。”

难真正“放空” 正筹备新计划

为配合《女友》创刊50周年的主题“Who Cares? We Care”（谁关心，我们关心）主题，杂志特别找来欧萱过去参演戏剧中的经典角色如《荷兰村》的“莫晶晶”、《小娘惹》的“山本月娘”和《破天网》的多重角色等，大玩角色混战。

欧萱在《小娘惹》中的经典角色。（档案照）

欧萱曾上语音课以便更好掌握发音，她也发现“声音确实是很厉害的‘武器’，因为单用声音就能诠释不同角色。”

被问及能否放下工作彻底“放空”休息一个月时，欧萱坦言即使当年去蓝带厨艺学校求学九个月，期间也依然兼顾其他工作，闲不下来。她笑说：“不是因为我很想去拼，而是我很享受那个创作的过程。”

想重温欧萱的访问，可浏览UFM100.3脸书 www.facebook.com/ufm1003 。