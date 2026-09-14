（综合讯）加拿大天后Celine Dion（席琳迪翁）走过健康低潮，睽违多年重返舞台，一连16场演唱会于法国时间9月12日在巴黎近郊的Plenitude Arena场地揭开序幕，吸引逾3万名歌迷到场。

演唱会以其1998年的法语歌曲“On ne change pas”揭开序幕。才唱没多久，她便情绪涌上，数度停顿拭泪，并向全场歌迷倾诉：“能再次见到大家，我真的太高兴了。我真的很想念你们。”

谈到重返舞台的过程，Celine Dion坦言一路走来并不容易，途中经历许多意料之外的停顿与波折，但她始终没有放弃，更坚守“一定要再次登台”的承诺。

Celine Dion在演唱会期间情绪涌上，数度停顿拭泪。（法新社）

她动情地向歌迷说：“我承诺过会重返舞台，所以我来了。我为你们歌唱，也为自己歌唱。谢谢你们一直以来的支持与耐心，是你们的爱成就了今天的我。”

Celine Dion在2022年公开确诊罕见神经系统疾病“僵人综合征”（Stiff Person Syndrome，也称僵硬人症候群），患者约为百万人中一人。疾病会造成严重的肌肉僵硬与痉挛，甚至影响说话及歌唱能力，迫使她暂停演出，原定的大型巡演计划也一再搁置。自2020年3月举行最后一场演唱会后，她便长期告别演唱会舞台。