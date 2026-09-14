鱼尾狮、牛车水、新加坡动物园、如切店屋……本地热门地标全都将登上日剧！为纪念新日建交60周年，日本电视剧《SQUALL》全程在新加坡取景拍摄，这也是日剧史上首创。

《SQUALL》由日本女星莉子（Riko）和J-pop组合“原因在自己”成员吉泽要人（Kaname Yoshizawa）主演，并与新加坡旅游局、新加坡航空、万态保育集团等机构合作。

故事以新加坡为舞台，讲述失去四年记忆的樱（莉子饰），因未婚夫瑛太（吉泽要人饰）工作调派而来到新加坡展开新生活，并在野生动物园担任导游。某天，樱为了躲避突如其来的暴雨，遇见新加坡男子Lun。两人明明是第一次见面，但她却莫名感到熟悉，这场偶遇也成为故事发展的关键。

莉子和吉泽要人在剧中饰演未婚夫妻。（取自网络）

剧集被形容为一段“跨越国界与时间的凄美爱情故事”。公开的剧情资料还显示，樱的行李中出现一把刻有“203”的旧钥匙，而这把钥匙似乎与她失去的四年记忆，以及Lun有所关联。

在剧中饰演Lun的这名新加坡演员，身份暂时未公开，相信是想给观众留个悬念。

在本月10日公开的剧集预告片中，已能看到大量新加坡背景，包括滨海湾花园，以及男女主角樱和瑛太在鱼尾狮公园、如切一带，以及在新加坡河乘船游览，面向入夜后金融区高楼大厦的迷人灯海。

莉子在坤成路色彩鲜艳的土生华人房屋前留影。（取自网络）

体验多语言环境

在首张公开的剧照中，莉子站在坤成路色彩鲜艳的土生华人房屋前，让本地观众倍感熟悉。这也是莉子首次到访新加坡，她在受访时透露，在狮城逗留近一个月。“能够体验一个同时使用日语、英语和华语的拍摄现场，是非常难得的机会，希望尊重各国文化与语言，尽可能从中得到收获。”

她也期待观众欣赏“只有在新加坡拍摄才能呈现的美丽画面”，以及感受到日本和新加坡演员和工作团队合作产生的火花。

预告片中，男女主角吉泽要人（右）和莉子在新加坡河乘船游览。（取自网络）

让日本观众感受“新加坡气息”

男主角吉泽要人受访时透露，与国际演员合作一直是他的梦想之一。他本身喜欢摄影，趁这次机会拍了不少新加坡美丽的城市景观。正在学习英语的他，也坦言在狮城拍摄期间提升英语能力，并感受在这里日常使用英语、华语及马来语等多种语言的环境，是一次难忘的经验。

导演桑岛宪司（Kenji Kuwajima）则形容，剧集展现了在日本无法捕捉的景色和情感，“让观众能够感受到新加坡的阳光、雨水，甚至气息”。

《SQUALL》将于10月18日首播，并于日本串流平台Abema及TVer上线。