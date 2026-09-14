（综合讯）香港56岁艺人陈浩民与妻子蒋丽莎日前开启网络直播，不料两人在过程中突然吵起来，蒋丽莎惊爆陈浩民曾大方送房产给前女友，让她转手套利逾百万元，他自己则血本无归。消息一出，引发网友疯狂猜测，而所有线索似乎都指向视后佘诗曼。

嫌妻“贪得无厌”

据报道，陈浩民在本月11日开直播唠家常时，随口抱怨蒋丽莎对生活“贪得无厌”和“不知足”，瞬间点燃蒋丽莎的怒火，引发夫妻激烈争执。

面对丈夫的指控，蒋丽莎当场震撼爆料指出，陈浩民婚前曾大方出资为前女友置业，并登记于对方名下。二人分手后，前女友将房产转手卖出获利，陈浩民支付的本金则一分未收回。蒋丽莎更直言此旧事在娱乐圈内早非秘密，多名艺人朋友皆知情。

面对蒋丽莎突如其来的连环炮轰，陈浩民多次伸手出言阻拦，急赔笑脸安抚，称“别人的事不要牵扯”，企图维护前女友隐私，未料此举反而激怒蒋丽莎，质疑他是在护短，即使他最后扬言要加班赚几千万交给她，也未能平息其怒火。

眼见蒋丽莎越说越气，陈浩民急忙安抚。（取自网络）

妻痛诉对待落差

蒋丽莎随后继续在镜头前痛诉婚后种种落差。她直言自己五年内经历四次剖腹产，为陈浩民诞下四名子女，平日持家精打细算，手头拮据时甚至不敢向丈夫索取生活费。对比陈浩民对前女友的豪爽付出，自己省吃俭用的现状让她心理严重失衡。

陈浩民在上世纪90年代凭《天龙八部》段誉一角爆红后情史丰富，曾与佘诗曼、叶璇等女星传出轰动恋情。2011年他与小16岁的中国大陆女模特儿蒋丽莎奉子成婚，虽期间曾卷入桃色风波，但婚姻维持至今。

网民猜：佘诗曼

根据蒋丽莎的爆料，网民即时发挥侦探头脑，翻查陈浩民的昔日情史，发现他与佘诗曼于2002年因合作电影《情缘汽水机》曾擦出爱的火花。巧合的是，佘诗曼在拍拖不久后，便在2003年以500万港元（约80万新元）购入北角半山的云景道海景台。

两人拍拖四年后分手，有传分手原因是佘诗曼难忍男方花心，但陈浩民说，他们是因为异地恋而决定和平分手。到了2010年，佘诗曼以1368万港元（约221万新元）出售单位，大赚868万港元（约140万新元）。