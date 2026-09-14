（综合讯）北京HYROX室内体能耐力赛前脚爆出“屎”无前例的失禁风波，隔天（13日），48岁的男星吴建豪也踏上同一赛场。只是网民除了看他的肌肉，似乎更关心他的鞋底。

女子比赛12日举行时，澳大利亚顶尖女选手Joanna Wietrzyk（乔安娜）在女子菁英组比赛途中肠胃失禁，排泄物沾上双腿，并污染部分赛道及共用器材。她仍坚持完成比赛，更一举夺冠，其“粪勇向前”的表现也引发卫生争议。

网民盛赞吴建豪的“爆肌”状态。（取自吴建豪IG）

风波未平，吴建豪隔天以选手身份参加男子双人大众组，首次挑战便以1小时11分53秒完成跑步及八项高强度体能项目，成绩相当亮眼。

由于吴建豪出战前一天爆发选手失禁风波，部分网民涌入他豪的IG留言“不知道他踩到（粪）了没”、“没被弄到吧”、“吓我一大跳，没踩到吧”等。

吴建豪以亮眼成绩，完成跑步及八项高强度体能项目。（取自吴建豪IG）

不过，粉丝显然白担心了。HYROX中国已发声明称，事发后已立即封锁并隔离相关区域，展开全面消毒，涉事器械也已撤离处理；赛事结束后还会更换地毯，为全场进行深度消毒。换言之，吴建豪踏上赛道时，踩到的应该只有汗水。

而吴建豪强大的自律精神与亮眼表现引发网友热烈讨论。粉丝见到他的“爆肌”照片，留言赞叹“好漂亮的肌肉啊”、“身材没差过”。也有网民回忆起他过往的模样，直言：“非常自律了，F4里他和言承旭都没什么变化、”更有网民点出这项赛事的艰难程度说：“超自律没话说，这比赛强度不是普通的锻炼能维持下来的。”