（综合讯）韩国女星孙艺真（Son Ye-jin）近日为宣传限制级古装剧《挑情丑闻》，亮相韩国综艺节目《拜托了冰箱》，并首度公开自家冰箱。

她自称是节目忠实观众，却坦言公开冰箱让她十分紧张，“感觉就像公开素颜一样。”为了上节目，她录影前特地做了几道小菜，还把冰箱整理一番，不料老公玄彬（Hyun Bin）一眼识破说：“这不是我平时看到的冰箱啊？”她的直率发言引起全场爆笑。

主持人打开孙艺真的冰箱，只见各种食材和小菜收拾得井井有条。节目也公开她亲自下厨的水饺、饭卷和炖鱼等料理照片，让人见识其厨艺。

孙艺真自曝嗜甜，玄彬却偏爱清淡口味，“他喝雪浓汤连盐都不加”，3岁儿子遗传了爸爸的口味。夫妻饮食喜好不同，被问到下厨时迁就谁，她笑说：“因为我是大厨，所以没办法，只能依照我的口味来做，给他什么，就吃什么。”

偷偷带来玄彬上千元蜂蜜

除了新鲜食材、小菜和调味料，孙艺真的冰箱里还“藏”着玄彬收到的造型奇特蜂蜜。她笑说：“听说很珍贵，所以偷偷带来了，我也没吃过。”主持人金担心地问：“这个可以拿来用吗？”孙艺真随即露出招牌笑眼，霸气反问：“难道他会对我怎么样吗？”

节目播出后，“玄彬的蜂蜜”迅速引起热议。据悉，这款装在工匠设计的水晶玻璃瓶中的新西兰麦卢卡蜂蜜，售价仅向会员公开，市价据传高达250万韩元（约2360新元）。