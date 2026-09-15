兰香如故

可在星和娱乐Asian+ VOD观看

一路打怪升级的大女主成长线，爽度爆棚！

由谭松韵和刘学义主演的40集中国古装剧《兰香如故》，改编自禾晏山小说《兰香缘》。谭松韵挑战一人分饰沈嘉兰和许兰香两重身份，从高贵嫡女跌落谷底，化身无名丫鬟，靠智慧一步步翻身。

故事集结权谋宅斗、家族复仇和商战等元素，讲述世家嫡女沈嘉兰（谭松韵饰）原本与林锦岐（刘学义饰）有婚约，却因家族遭逢灭门之灾，两人的婚事因此告吹，她甚至亲眼看着未婚夫另娶他人。沈嘉兰死里逃生后，意外顶替亡故丫鬟许兰香的身份，进入林锦岐的府邸。

从一个毫无背景的小人物开始，她凭着智慧与善良步步站稳脚步，不仅赢得林锦岐的心，也逐渐获得林家认可，最后成功洗清家族冤屈。林锦岐也成为许兰香最坚定的依靠，成长为有能力、有担当的当家人。

深渊无间

可在爱奇艺国际站应用或iq.com观看

任嘉伦饰演的新警李成以寸头、素颜和脸上的伤疤示人。（取自剧集微博）

中国小生任嘉伦在《深渊无间》中跳出古偶的舒适圈，首次主演刑侦悬疑剧。

16集中国刑侦悬疑剧《深渊无间》由任嘉伦、秦俊杰领衔主演，改编自深蓝的小说《深渊》。故事围绕一篇名为《深渊》的推理网文展开，这篇网文打破保守小城多年来的平静，文中诸多情节与警方未曾公布的多年前悬案案情有着惊人的相似度。热血正义的新警李成（任嘉伦饰）在侦查过程中与多方嫌疑人展开高智商博弈。最终李成拨开迷雾，逐步揭开隐藏在亲情与友情背后的真相。