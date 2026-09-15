死有对证

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虽然《死有对证》早在2023年便杀青，但法医与刑侦题材没有太强的时效性，如今追起来依然毫无违和感。

25集港剧《死有对证》（简称《证》）由陈晓华、马贯东、阮浩棕、韦家雄和吴若希等主演。剧集主打悬疑和刑侦元素，讲述菜鸟法医程芷昕（陈晓华饰）如愿调入资深法医林琛（韦家雄饰）手下工作，师徒二人与重案组警员高俊（马贯东饰）组成办案“铁三角”，联手侦破一桩桩扑朔迷离的凶案。

先从《证》的卡司说起。陈晓华是近年备受重用的当家花旦之一，即便这几年TVB自制剧产量有所减少，她依然不停接剧。过去一年多里，她已有《金式森林》《新闻女王2》《非常检控观》《夫妻的博弈》和《证》共五部剧播出。而回看拍摄时间线，陈晓华是在拍完《异空感应》后便投入《证》的拍摄，随后又无缝进组《巾帼枭雄之悬崖》。不得不说，在这三部作品中，她在《证》中的表现最为亮眼，关键在于她与角色的契合度。

陈晓华在《证》中饰演的菜鸟法医程芷昕，性格乐天，单纯又积极，充满朝气，还带有些许强迫症——她吃饭前会把菜色一样样分类挑出来摆放整齐，用过的东西必须物归原位。这些细节不仅为人物增添辨识度，也呼应法医职业所需的严谨与细致。而陈晓华的演绎自然，让程芷昕有些“怪癖”的设定多了一分讨喜与灵动，不仅毫无刻意感，反而让整体观感变得很舒服。

马贯东（左）与所饰演的重案组警员高俊契合度很高。（互联网）

“最强绿叶”韦家雄像粘合剂

马贯东的演技向来有目共睹，在上一部《正义女神》中，他搭档佘诗曼、谭耀文和陈炜等锋芒毕露的视后和前辈，在众星环绕下想要“出头”谈何容易；再拉回到前一部《卧底娇娃》，又总觉得他跟卧底角色少了些适配度，在气场上略显单薄。但此次在《证》中，他终于摆脱此前角色在适配度上的尴尬，剧中所饰演的高俊十分贴地，这个有些冲动的“警界倒霉王”，与马贯东身上那股亦庄亦谐，接地气的小人物特质十分契合。

“最强绿叶”韦家雄像这部剧中的粘合剂，将所有演员和剧情线索连接在一起。他饰演的资深法医林琛虽然性格毒舌傲慢，但在专业领域却实力硬核。韦家雄的演绎一贯松弛有度，将这个傲慢的前辈演得既有威信，又不失温度；而在戏外，作为全剧演技中流砥柱的他，更是起到定海神针的作用。

我喜欢港剧那种不装腔作势的自然叙事与拍摄手法，不刻意去营造虚浮的特定氛围，也不强行堆砌人设，让观众看得舒服。《证》的节奏明快，几个主角的人设第一二集很快便立住。开篇的“双菜饭碎尸案”单元有些小反转，来到第二集便水落石出，毫不拖泥带水。而且剧中的法医真的认真协助破案，不像一些悬疑剧，把法医当成工具人或恋爱背景板“摆”在那里。

吴若希（中）饰演的记者单佩嘉有点市侩，但性格直率可爱。（互联网）

演员阵容为剧添笑料

其他演员如吴若希、阮浩棕和王绮琴等，也为《证》增添不少生活情趣与笑料。吴若希饰演的单佩嘉不仅是女主角的闺蜜，更是一个带点市侩，性格直率的记者；而阮浩棕饰演的狗仔詹柏宇为抢新闻无所不用其极，与吴若希冤家路窄，在剧中上演“大斗法”。王绮琴饰演的重案组高级督察高淑娴，不仅是男主角高俊的上司，还是法医林琛的前妻；这对昔日夫妻“相爱相杀”的斗气日常，也贡献喜剧看点。