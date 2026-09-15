近年，中国演艺圈深受影视寒冬与AI（人工智能）技术浪潮双重冲击，AI剧正加速从网络走向电视大屏。继2025年东方卫视和广东卫视分别播出AI短剧《太阳坠落之时》和《小场务，今天你的导演是AI》之后，这个趋势于2026年加快了步伐。随着AI短剧《中国传说·白蛇》和AI中剧《桃花潭记》相继播出，AI生成的首部长篇剧《后西游记》也已于8月31日登上电视屏幕。

据悉，目前多部AI作品正筹备登陆电视平台，而这股热潮带来机遇的同时，也引发四大隐忧。

隐忧一：边播边改影响叙事

作为中国首部AI生成的长篇剧，《后西游记》全剧无真人演员和实景拍摄。该剧共30集，单集40分钟，不仅在网络平台上线，更登陆湖南卫视黄金档，开播首晚便夺得省级卫视收视率第一。

在“广电21条”政策支持下，《后西游记》首次采用了“边制作、边审核、边播出”的创新模式。这个机制允许团队根据弹幕反馈即时调整情节走向，虽能大幅缩短送审流程，精准迎合市场口味，但有业内人士担忧，过度依赖观众反馈，容易导致后续的叙事逻辑出现混乱。

《后西游记》全剧无真人演员和实景拍摄，是中国首部在电视播出的AI生成长篇剧。（互联网）

隐忧二：AI角色瑕疵无所遁形

AI角色的瑕疵在电视屏幕的放大之下无所遁形。虽然《后西游记》中的花果山桃源等场景让观众眼前一亮，但也有不少观众直言，剧中的AI人物神态僵硬，缺乏情感温度，甚至小动物角色一多就严重“撞脸”，造型辨识度明显不足。

此前的AI剧《桃花潭记》也曾饱受质疑。该剧于7月初先在央视频网络上线，当时争议不大，但约两周后登陆安徽卫视黄金档，即质疑声浪不断。许多观众指剧中角色不仅眼神空洞，缺少微表情，画面甚至出现卡顿现象。

隐忧三：肖像侵权风险大

AI剧的另一个隐忧是肖像侵权风险。今年2月在浙江卫视晚间黄金档播出的AI短剧《中国传说·白蛇》就曾引发争议，男主角的面部被网民质疑融合了肖战和王一博的特征。在中国，AI肖像侵权主要看“能不能认出来”，只要AI形象能让公众识别出特定真人，就构成侵权。随着舆论发酵，电视台最终删除了该剧的相关海报和社媒贴文。

AI剧《中国传说·白蛇》男主角（左图）的面部被网民质疑融合肖战（右上）和王一博的特征。（互联网、取自艺人工作室微博）

隐忧四：剧组人员和演员失业

无可否认，AI技术在降本增效上的优势显而易见。《后西游记》单集制作成本仅约90万元人民币（约17万新元），不到传统同体量动画剧集的十分之一，四个月的制作周期也远比常规剧集一至两年的时间来得短。《桃花潭记》的成本也仅为同量级真人短剧的20%。

虽然目前的AI角色普遍缺乏真实的情感温度，但随着技术的发展，这种低成本又高效的制作方式是否会导致更多剧组人员或演员失业，已成为演艺行业不得不直面的现实危机。

AI剧《桃花潭记》因角色表情僵硬，质疑声浪不断。（互联网）

三部AI剧在电视播出 收视热度双收

▲《后西游记》

30集，每集40分钟（湖南卫视）

故事改编自明末清初同名神魔小说，讲述孙悟空封神千年之后，新一代石猴“孙小圣”带领一众“西游二代”重赴西行路补取真经的经历。首播夺得同时段省级卫视收视率第一，后续几天蝉联榜首。截至9月5日，芒果TV正片播放量达1.5亿次，该剧还带来显著的新用户订阅。

▲《中国传说·白蛇》

30集，每集一两分钟（浙江卫视）

以“白素贞重生为爱复仇”开篇，主线从“人妖相恋”升华为“合力对抗天道因果”，融入白素贞以“水镜术”揭穿骗局，法海斩杀蛤蟆精等情节。角色设定有别于经典，男主角许仙不再是软弱书生，而是有担当，敢于反抗。曾在同时段收视排名全国第二，抖音上线三天正片播放量破百万，相关话题曝光超过2000万次。

▲《桃花潭记》

20集，每集10分钟（安徽卫视）

以安徽泾县国家级非遗宣纸制作技艺为背景。故事设定在明代万历年间，御前侍卫王景明假扮盲书生，潜伏苏家纸坊追查篡位假诏之事，与纸坊女匠苏阿芷在守护宣纸技艺的过程中，卷入一场朝堂权谋。首播收视排在全国第33位，播到第五集时收视率攀升三倍，挺进全国前十名。