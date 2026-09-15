新传媒近年的戏剧情节越来越大胆，性侵、性爱、乱伦等题材频频出现。尺度开放不是坏事，但真正应该突破的是思想，而不是感官。如果一味靠性、暴力和猎奇刺激观众，尺度越大，反而越像一种文化“毒素”。别忘了，新传媒是国家公共广播平台。——观众（XXX311）

一提到新加坡搞笑女艺人，第一个就想到莫小玲。当年看到《AI拼才会赢》有莫小玲饰演机器人，兴奋得马上去电影院看，笑到爆炸！电影很好看。——louishao7777（早报娱乐IG留言）

莫小玲，你的努力没白费。从你踏入娱乐圈，认真地做好每一个角色，观众都看在眼里。旁人的冷眼冷语和讽刺是扎心的，但你熬过来了。——kuan5066（早报娱乐IG留言）

（莫）小玲姐，你一直都在你的作品里闪闪发亮，不管是演正角还是丑角，我都感受到你对演绎的用心和坚持。加油！——spike.chingyen（早报娱乐IG留言）

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