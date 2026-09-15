（北京讯）中国剧集《早春晴朗》播映完毕，男女主角井柏然和孙千9月13日举行收官粉丝见面会。出场前，井柏然背对孙千，把手放在背后，孙千把小手往前伸，两人就这样牵起手来，引发现场剧粉尖叫，“井柏然孙千偷偷牵手”词条也火速登顶微博热搜榜。

井柏然已有超模女友刘雯，甚至传出两人已经密婚，网民认为他与孙千牵手，不是假戏真作，而是“为戏营业”。剧迷则认为，这一段牵手是“复刻剧中片段”，还原“栾念”与“尚之桃”在停车场隐秘牵手的经典桥段，剧组用心安排，让观众“最后一次狂欢”。

孙千不舍落泪

孙千过去曾坦言，《早春晴朗》是自己拍过“失恋感最强的一部戏”。她在收官见面会谈到与角色尚之桃告别时情绪溃堤，当场红了眼眶，哽咽落泪，在台上含泪向观众送出祝福：“希望大家能成为自己的英雄，爱自己爱的人，做自己爱的事。”

井柏然同样难掩不舍，更引用剧中台词：“我们不结束，结束的话就一起当冰雕。”让剧粉集体破防，也将现场的不舍情绪推向最高点。

井柏然送孙千刘雯代言的衣服

早在《早春晴朗》8月26日开播时，井柏然就曾放话，只要剧集热度破万，就要送出私服给孙千。作品上线仅短短四天便成功达标，井柏然也说到做到，就连其中一件孙千先前曾留言询问购买方式的条纹上衣，井柏然当时霸气回复一句“安排”，如今也真的把衣服送到她手上。

网民发现，井柏然送给孙千的条纹长袖衣来自女友刘雯所代言的品牌。（互联网）

有眼尖粉丝发现，这件条纹上衣来自品牌“DAZZLE”与艺术家金承妍的联名系列。巧合的是，品牌代言人正好就是井柏然的女友刘雯，等于井柏然一边兑现对戏中搭档孙千的承诺，送出的衣服却又巧妙与现实生活中的另一半产生连结，让不少网民看到后笑翻，直呼：“怎么刘雯突然也加入剧情了”、“这个联动谁想得到！”