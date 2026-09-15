（东京讯）去年才演出Netflix日剧《浪漫匿名者》（Romantics Anonymous）的中村友理（Yuri Nakamura），9月14日传出因直肠癌病逝，得年44岁。中村友理经纪公司发布讣告，透露中村友理在9月1日去世。

中村友理曾经演过《来自天国的情书》《我的意外爸爸》《跨越8年的新娘》等电影，日剧作品则包括《龙马传》《小梅医生》《花子与安妮》《诈欺猎人》等等。她还曾经与木村拓哉和林志玲合作过日剧《月之恋人》。她在去年上线的Netflix剧《浪漫匿名者》里饰演治疗师“艾琳”一角，与韩孝周、小栗旬、赤西仁等人合作。

中村友理（左）在《浪漫匿名者》中，与赤西仁（左二起）、韩孝周和小栗旬合作。（Netflix提供）

经纪公司透露，她13年前曾罹患癌症，当时社长与她商量，认为公开病情恐怕让外界过度担心而影响工作，因此决定隐瞒。此后她病情好转，便继续从事她热爱的工作，也固定追踪检查。

不料去年1月她再次罹癌，虽然手术成功，术后却发现癌细胞转移，已难以根治或缓解。她决定持续治疗，希望与癌症和平共处。她认真学习疾病相关知识，主治医生也鼓励她继续工作。



今年8月，正当她为复出努力调养恢复之际，出现肠阻塞的状况，突然被告知时日无多，也因此临时辞演预计明年1月播出的NHK新剧。

她的公司发布声明形容，中村友理依然挂着那美丽又温柔的微笑，与心爱的家人共度最后的时光，“她三四十岁的这段时间里面，虽然一直在与病魔对抗，不过仍凭借着坚强的意志力努力度过艰难的时光，其中也有许多美好的邂逅、幸福与充实的时刻。”

从选秀节目出道

中村友理在大阪出生，父亲是第三代在日朝鲜人，母亲也生于韩国，因此她仍保留韩国籍。她在1996年通过东京电视台选秀节目《五花八门浅草桥》的甄选，与伊泽真理组成双人团体“YURIMARI”，以歌手身分出道。

1999年，组合解散后，她暂停活动约三年，2003年改走演员之路。2007年演出电影《无敌青春! LOVE&PEACE》，获得第3届大阪电影节最佳新人奖。此后她演出多部影视作品，在NHK晨间剧《花子与安妮》、NHK大河剧《龙马传》《鬼平犯科帐》等剧集表现出色。