（洛杉矶讯）第78届艾美奖（Emmy Awards）颁奖典礼于新加坡时间9月15日早上举行，多个历史纪录诞生。《绝望写手》（Hacks）的Jean Smart（吉恩斯玛特）获得喜剧类影集最佳女主角，收获个人第八座艾美奖；Matthew Rhys（马修瑞斯）分别以《寡妇湾》（Widow’s Bay）和《兽藏我心》（The Beast in Me）抱回喜剧类和迷你影集／电视电影类最佳男主角奖，创下首位同年在两个组别封帝的演员纪录。

74岁的Smart凭《绝望写手》中Deborah Vance一角，成为艾美奖剧史首位“每季播出皆夺下女主角奖”的大满贯神话。这也是她生涯获得的第8座艾美奖，正式追平传奇女星Julia Louis-Dreyfus（茱莉路易丝卓佛）与Cloris Leachman（克萝丽丝利奇曼）共同保持的剧史最多表演奖得主纪录。

Jean Smart收获个人第8座艾美奖。（路透社）

《寡妇湾》表现亮眼，除了Rhys摘下视帝，同剧的Stephen Root及Kate O’Flynn分别捧走喜剧组最佳男女配角奖外，剧集还拿下最佳剧集、剧本及导演奖，可谓横扫喜剧组。

Matthew Rhys同时抱回喜剧类和迷你影集／电视电影类最佳男主角奖，创下历史纪录。（路透社）

典礼由经典美剧《法律与秩序：特殊受害者》（Law & Order: Special Victims Unit）资深女星Mariska Hargitay（玛莉丝卡哈吉塔）担纲主持。在开场的预录视频中，Hargitay化身剧中经典角色Olivia Benson警探，煞有介事地要求同仁“像Taylor Swift（泰勒丝）粉丝一样思考”，调查“Swift到底会不会来颁奖礼”。

结果，Swift在视频中现身，并幽默自嘲：“她（指自己）现在大概只会待在家，陪那些以电视剧角色命名的猫咪吧。”随后，她抱起自己饲养多年的著名苏格兰折耳猫“Olivia Benson”出镜。由于她当年正是以Hargitay在剧中的角色名字为爱猫命名，这场“双Olivia”同框的画面，让Hargitay当场惊呆直呼：“等等，我才是Olivia Benson！”

Michael J. Fox获颁人道主义奖

此外，典礼现场也迎来催泪一幕。1985年以经典科幻神作《回到未来》（Back to the Future）红遍全球的65岁男星Michael J. Fox（麦克霍士），因长年致力于帕金森氏症医学研究与公益倡议，获颁电视学院最高荣誉之一的“鲍勃霍普人道主义奖”（Bob Hope Humanitarian Award）。

当Michael J. Fox现身，全场大咖影星与影视工作者都起立鼓掌致敬。（法新社）

当他坐在轮椅上被推进会场时，全场起立鼓掌致敬，场面令人动容。

在《傲骨贤妻》（The Good Wife）与他合作过的女星Julianna Margulies（朱丽安娜玛格丽丝）负责担任引言人。Fox一开口便展现招牌的机智幽默，感性致谢老搭档：“谢谢你，你是一位极度温暖又优秀的表演伙伴！我也很庆幸自己这辈子再也不用去背那些该死的法律术语了，那些台词真的太难记了！”逗得原本眼眶泛泪的现场嘉宾破涕为笑。

Fox早在1991年年仅29岁的演艺巅峰期确诊罹患帕金森氏症。尽管因疾病侵袭导致身体不自觉产生剧烈痉挛抽搐，他在颁奖台上仍旧思绪清晰、语气坚毅。他提到传奇前辈Hope的精神深刻启发了自己：“当困境来临时，你必须挺身而出，伸出援手。如果你能在付出的过程中为大家多添一点欢乐，那事情会变得更美好。”

他坦言，刚确诊帕金森氏症的最初几年，他选择对外界彻底封锁消息，整整隐瞒了七年。 “我当时非常害怕这会毁了我的演艺工作，更害怕影响我和观众之间的连结，我常常在想，如果大家知道我病得这么重，看我的喜剧时还笑得出来吗？”

然而当他于1998年鼓起勇气公开病情时，全球影迷排山倒海而来的温暖支持深深震撼了他。 “大家的鼓励让我明白，我并没有失去我所热爱的事业，没有人能从我手中夺走它。”他在台上吐露抗病30余年来的生命体悟：“我终于理解到，‘接纳’帕金森氏症，并不代表我必须向它‘投降’！它只是意味着我必须倾尽全力，为所有正在与这个疾病搏斗的人做点什么。”

第78届艾美奖得奖名单

剧情类

最佳剧集：《匹兹堡医魂》（The Pitt）

最佳男主角：Noah Wyle／《匹兹堡医魂》

最佳女主角：Rhea Seehorn／《万中选一》（Pluribus）

最佳男配角：Tom Pelphrey／《特别小组》（Task）

最佳女配角：Allison Janney／《头号外交官》（The Diplomat）

喜剧类

最佳影集：《寡妇湾》（Widow’s Bay）

最佳男主角：Matthew Rhys／《寡妇湾》

最佳女主角：Jean Smart／《绝望写手》

最佳男配角：Stephen Root／《寡妇湾》

最佳女配角： Kate O’Flynn／《寡妇湾》

迷你影集／电视电影

最佳剧集：《DTF圣路易日记》（DTF St. Louis）

最佳男主角：Matthew Rhys／《兽藏我心》（The Beast in Me）

最佳女主角：Sally Field／《明亮灿烂的你》（Remarkably Bright Creatures）

最佳男配角：David Harbour／《DTF圣路易日记》

最佳女配角：Linda Cardellini／《DTF圣路易日记》