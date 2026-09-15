（综合讯）前TVB总经理陈志云爆料，TVB昔日曾有一名获高层一致看好的女星，却因“太靓”“那些女人不喜欢”，以及欠缺观众缘等原因，最终“极力力捧却始终红不起来！”虽然他没有点名，却留下线索，引发网民“猜测”，向海岚、郭羡妮及廖碧儿三位港姐成为热门“嫌疑人”。

陈志云日前接受财经专栏作家浑水主持的《SpotiTalk》访问，除了重谈历时七年的官司经历及TVB“山头主义”文化，也大谈昔日无线捧艺人的内幕。

他透露，当年有一名女星“那么多年不见她红”，高层亦一致看好，认为值得力捧。不过，陈志云分析，对方可能因为“太靓，那些女人不喜欢”，再加上欠缺观众缘，导致无线即使力捧，仍未能大红。

由于没有公开女星身份，外界随即根据线索“猜测”。陈志云1994年至2011年任职TVB期间，多位选美出身女星曾获力捧，当中三人最受关注。

向海岚1998年夺港姐冠军，入行即获力捧，多次饰演美女角色，先后演出《杨贵妃》《无头东宫》《帝女花》等剧。《无头东宫》令她演技获肯定，可惜始终未能坐稳一姐位置，2008年逐渐淡出幕前。

郭羡妮1999年夺港姐四料冠军，外貌出众，被指最符合“那么多年少见那么漂亮”。她入行即获重用，首部剧《寻秦记》已担任女主角，惟初入行时曾与温兆伦、陶大宇等传绯闻，形象一度受影响。

廖碧儿2000年夺华姐冠军，凭靓样及灿烂笑容获无线力捧，更凭《皆大欢喜》“深田公主”出位入屋。后来因感情及富豪传闻被贴上“拜金”标签，人气一度下滑。