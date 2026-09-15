第61届台湾金钟奖9月15日下午公布入围名单，李铭顺以《亲密之海》角逐迷你剧集／电视电影男主角奖。他的对手包括《客家电影院：屋下无人》的侯彦西、《大仙尪仔》的洪都拉斯、《忘了我记得》的秦汉和《回魂计》的傅孟柏。

这是李铭顺第七度入围台湾金钟奖。之前他曾以《亲爱的，我爱上别人了》（2014年）、《做工的人》（2021年）、《逆局》（2022年）和《八尺门的辩护人》（2024年）抱走四座金钟奖座。

迷你剧集／电视电影女主角奖的竞争名单同样华丽。《回魂计》的双影后阵容舒淇和李心洁“互打”，她们还面对来自《客家电影：小包袱》的吴奕蓉、《晚安，玛卡龙》的许莉廷、《亲密之海》的瑞玛席丹及《忘了我记得》的谢盈萱的挑战。

周渝民曾敬骅抢视帝 柯佳嬿杨贵媚争视后

备受瞩目的戏剧类男主角奖的入围者是《我们与恶的距离II》周渝民、《都市开基祖》庄凯勋、《监所男子囚生记》陈泽耀、《如果我不曾见过太阳》曾敬骅和《零日攻击——蛇仔》谢章颖。

戏剧类女主角奖方面，由《动物园》邵雨薇、《如果我不曾见过太阳》柯佳嬿、《拜六礼拜》锺欣凌以及《我们与恶的距离II》的杨贵媚和谢欣颖角逐。

男配角奖的入围者是《监所男子囚生记》施名帅、杨祐宁，《都市开基祖》陈竹升，《我们与恶的距离II》黄镫辉，和《我们六个》潘亲御。角逐女配角奖的是《喝酒吧！笨蛋》王渝萱、《日日好食光》张诗盈、《我们六个》游珈瑄和《人浮于爱》的谢琼暖。

入围戏剧节目奖的五部电视剧是《我们六个》《我们与恶的距离II》《都市开基祖》《喝酒吧！笨蛋》和《监所男子囚生记》。

第61届台湾金钟奖戏剧类颁奖典礼将于10月24日举行。