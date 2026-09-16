尼格利 Neagley

可在Prime Video观看

八集的《尼格利》是热门动作剧集《侠探杰克》（Reacher）的衍生剧。Maria Sten（玛丽亚斯坦）饰演的弗朗西丝尼格利，是杰克雷彻在陆军时的前战友兼得力助手。

尼格利退役后在家乡芝加哥的一家侦探事务所工作，当她得知童年好友在一场可疑的“意外”中丧生后，决定追查真相。她运用过去在陆军调查组的技能和经验，踏上一段惊险旅程。调查过程中，她逐步揭露一个涉及大型企业的邪教组织的巨大阴谋。

该邪教组织充当制药公司的“清道夫”与“实验温床”，狂热信徒不仅手段凶残，而且反侦察能力极强，数次对尼格利设下致命陷阱。

黑白清道夫

9月17日起可在Netflix观看

10集的《黑白清道夫》故事讲述一名黑道“鲁蛇”意外卷入一场由神秘“清道夫”组织所引发的暴力冲突之中，并与一名傲慢难搞的年轻搭档合作，在道德灰色地带执行任务。

隐身民间的百年庙宇“青和宫”是“清道夫”组织的据点，专门为黑白两道与政商权贵处理见不得光的棘手麻烦。负债累累、陷入中年危机的江湖混混江福生（李铭顺饰）在赌场出老千落魄度日，却因一场暴力冲突被青和宫纳为麾下。江福生被安排与自负又难搞的政二代薛秋楠（娄峻硕饰）搭档，两人性格迥异，冲突不断，在充满黑色幽默的互动中执行各种危险任务，并有神秘女清道夫沈美娜（雷嘉汭饰）协助。随着任务的推进，剧情逐渐牵扯出敌对势力的地盘冲突，以及林熙蕾与庹宗华等势力之间的全面开战。