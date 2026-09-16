来！金来号！ Fired Up!

可在HBO Max观看

翻拍就像炒冷饭，火候不对，只剩一股隔夜味。韩剧《梨泰院Class》六年前掀起现象级热潮，结局虽被不少剧迷轰烂尾，仍不影响它成为当年神剧之一，朴叙俊的栗子头更红遍亚洲。后来日版《六本木Class》把故事搬到东京，我嫌它拍得温吞，原版那股街头狠劲也被煮淡了。

如今轮到台湾接棒，男主角还是首次担纲影集男一的周兴哲，我连弃剧准备都做好了。结果几集追下来，不只没有难以下咽，竟然还越看越顺口。

炒对了一锅台味

《来！金来号！》保留原作的复仇骨架。父亲离奇身亡后，周路勇（周兴哲饰）因向仇家报复入狱。他出狱后与伙伴经营家族餐馆“金来号”，对抗餐饮巨头长鑫集团。

台版聪明在没有照韩版食谱重炒一遍。金钟奖班底把梨泰院小酒馆改成台菜餐馆，“金来”取自台语“紧来”（快来）的谐音。热炒镬气和老店人情都很台湾，终于不是换一批演员照搬韩国故事。

金牌编剧简莉颖是台版没翻车的最大功臣。她很敢删，拖戏的水台词和为虐而虐的桥段统统拿掉，人物也不再为同一件事反复拉扯。角色再多，群戏也没有乱成一锅粥。导演高炳权和曾英庭再用明快剪辑让男女主角扬长避短。主角不够亮眼，配角和节奏反而把戏救活了。

周兴哲太温柔干净

“情歌王子”周兴哲近年积极转战演戏，从《我吃了那男孩一整年的早餐》演到港片《危机航线》，还凭前者入围金马奖最佳新演员。这次首挑影集男主，转型野心看得见，可惜他也是全剧最弱一环。

周兴哲确实很努力，栗子头剃了，厨艺也练了。然而朴叙俊笑起来像人畜无害的大狗狗，狠起来像一头狼，把朴世路的疯狂执念演进骨子里。周兴哲气质太温柔干净，发怒时更像受了委屈的正直青年，少了被生活毒打后的草根狠劲，与老戏骨王识贤飙戏更是遇强则弱。好在雨中复仇戏放开来演，终于有了点爆发力。

周兴哲（中）与老戏骨王识贤（左）飙戏，遇强则弱。（HBO Max提供）

女主角袁澧林曾凭《窄路微尘》入围金马影后。不看韩版，她演得古灵精怪，也算称职。坏就坏在金多美早已把原版赵以瑞演活，敢爱敢恨的疯劲太经典，没有比较就没有伤害。袁澧林来自香港，剧中几乎听不出港腔，显然下过苦功。不过她学来的台湾腔太黏糊太嗲，前几集尤其出戏，也削弱了角色的锋利。后期听惯了，才没那么碍耳。

到了感情线，她和周兴哲始终擦不出火花。爱情戏像套餐里规定要有的配菜，不能不上桌，吃起来却有点勉强。这点倒意外忠于原版，韩版男女主同样CP感不足。

来自香港的袁澧林（左）剧中几乎听不出港腔，显然下过苦功。（HBO Max提供）

王识贤是全剧神选角

男女主角不给力，配角只好集体救火。韩版女二权娜拉美是美，演技却没跟上颜值。台版女二邵雨薇饰演的吴秀文成熟冷静，把野心和感情之间的拉扯演得自然，轻松碾压原版。年轻演员里，也只有她接得住王识贤的戏，没有被强大气场压下去。

王识贤绝对是全剧神选角。他把张大晋演成地道的台式商界大佬，表面称兄道弟，转身捅刀不眨眼，即使跟韩版刘在明对打也不输阵。林思宇饰演跨性别主厨马佑莉，也演得细腻有层次。

韩版名场面依然难以超越，但相比把热血炖成温开水的日版，台版至少有滋有味。若只靠主角撑场，这盘冷饭恐怕早已炒焦。幸好编导控火，配角加料，硬是炒出了台式镬气。虽称不上超越原版，至少这家台味热炒，我愿意继续光顾。