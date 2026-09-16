台湾“情歌王子”游鸿明近来忙着巡演，时隔18年举办演唱会的他，最大的挑战不是连续唱三小时，而是三分钟内完成换装！

游鸿明今年在台北、高雄以及中国大陆开唱。他在线上接受《联合早报》访问时说，每次演出的服装都有不同设计，而且换衣服的时间可能只有三分钟。“我的衣服有些比较复杂，有链子，有时候会缠在一起，还要挂麦克风。所以对我来说，最紧凑、最须要冷静处理的，就是换装过程。”

那会不会为了服装而保持身材？他回：“你答对了，还真的要。因为很多衣服是没有皮带的，所以不能很放肆地吃东西，也不能让自己长小肚子，必须保持固定的身材。”不仅如此，爱打高尔夫的他平常也会作日晒保养，让整体肤色看起来一致。

他也补充，这两年来开始减重，平时也会健身和游泳，“毕竟很久没有做完整的演唱会，比较多是商演，唱三四首歌就结束了。但演唱会不只是外在要稍微减重，还需要体力。”

女儿做音乐不靠爸爸

游鸿明的27岁大女儿游宇潼继承衣钵从事音乐事业，也在今年担任爸爸台北演出的嘉宾。游鸿明说，女儿刚开始做音乐时不希望他介入太多，甚至连资金都不跟他要，而是靠自己当模特儿累积的钱做了一张唱片。“她的风格和我完全不一样，因为她也是DJ，会打碟，所以她的音乐偏慵懒、爵士、迷幻，而我的音乐就是比较流行。”

游宇潼（左）今年在父亲游鸿明的台湾演唱会上担任嘉宾。（取自游鸿明脸书）

游鸿明育有三个女儿，他和女儿们说过，如果没有真正的机会或者天分，不要硬闯这条路。“很多人都喜欢音乐，但要走这条路并不容易。这一直都是‘老天爷赏饭吃’的行业，不管是词曲创作、歌喉，甚至你的际遇，都要天时地利人和。”

谨慎改编经典歌曲

谈起游鸿明的经典作品，自然少不了《下沙》。他回忆，当年拍摄这首歌的MV时，团队特地到沙漠取景，整体风格也偏向“撕心裂肺”的感觉。26年过去，他对这首歌的诠释也有了变化：“现在再唱这首歌，我反而特别把后半段改编成比较有摇滚感觉的版本，希望让它更有动态，不只是单纯的哀伤。我觉得它可以像沙子或者风沙在流动。”

他认为，时代不同了，音乐也须要与时俱进，因此在演唱会上，许多老歌都会重新编曲。例如《狂悲狂喜》就加入了金属与摇滚元素。不过，或许仍有歌迷更想听原版，会不会因此感到失落？游鸿明坦言，确实可能会有这样的情况，“所以我在改编这些歌的时候其实很谨慎。我希望大家听完会觉得惊讶：‘他做了一些改变，而且是往好的方向。’”

新加坡音乐人很团结

游鸿明曾在新加坡的民歌餐厅演出，并在本地留下深刻回忆。他回想，当年在台上唱歌，令他印象最深的并不只是为台下观众演唱，而是有机会与许多本地音乐人交流。

游鸿明说：“在民歌餐厅唱完后，大概有五六个人，我们一起到路边的肉骨茶档口聚餐，聊了一个晚上，觉得很有意思。我觉得新加坡的音乐人很认真，也很团结。他们有类似音乐工会的组织，大家会互相交流、互相支援，学长也会带学弟妹，感情非常好。大家都用名字称呼彼此，感觉就像一个家庭一样。”

他也曾和一行人到老巴刹用餐，他笑着回忆：“我很喜欢鱼圆面，我觉得太好吃了，吃了一碗，宣传同事点的东西吃不下，我竟然把他那份也吃掉了，还吃了一些小菜。结果我第一次走不出夜市，觉得自己快胃下垂了。”后来他走不动，只好坐在老巴刹外面树旁的围栏座上，休息一个多小时才离开。

他即将于11月15日（星期日）在“那些年的歌3”演唱会中和陶晶莹、李翊君、赵咏华、王馨平、张镐哲、王瑞瑜及马毓芬同台开唱。他说距离上次来新已经有十几年，所以这次会特意多留几天和同台老朋友们聚餐，也会带着妻子一起探索新加坡。

▲“那些年的歌3”演唱会

日期：2026年11月15日（星期日）

时间：下午5时

地点：新加坡圣淘沙名胜世界会议中心

票价：$198、$168、$148、$128、$108、$88（未含手续费）

售票平台：bookmyshow.sg、 fantopia.io