60岁新加坡艺人钱翰群与前妻所生的26岁长女钱佳莹，考进伦敦政治经济学院（LSE）的心理与行为科学科系，攻读硕士学位。

钱翰群日前在社媒Instagram上载和女儿的合照，附上感性的文字写道：“女儿，爸爸祝福你……女儿昨天（新加坡时间9月12日）到英国，开始她一年的Master Degree（硕士课程）。出发前一天，我们一起喝了个下午茶，聊了很多，也聊到她这次去英国，希望完成的目标……孩子长大了，也终于要走出去看看更大的世界了。虽然我们父女俩不是经常见面，但每次见面，总有说不完的话。女儿，这一年，爸爸最大的心愿，就是祝福你……放心去闯，放心去飞。爸爸相信你，也相信你一定可以走出属于自己的路。记住，无论你走多远，爸爸永远是你最坚强的后盾。”

钱翰群在女儿飞伦敦前一起喝茶，并落下不舍的眼泪。（受访者提供）

PO文上载后，艺人如陈秀丽和洪昭容等纷纷点赞。钱翰群接受《联合早报》电访时透露，女儿自新加坡国立大学心理学科系毕业后，便到新航人事部工作三年攒留学用的生活费。钱翰群说：“女儿的学费由家人帮忙凑足，生活费则是她过去工作存下的，费用加起来大概9万元左右。”

让孩子打假期工体验生活

和女儿喝完下午茶后，钱翰群透露自己眼眶湿湿，流下不舍的眼泪，“但那是快乐的泪水，也很感触，毕竟时间过得好快，看着孩子们都长大独立，有着自己的生活，身为父亲的我感到很欣慰。”

以前的小女孩长大成人，让身为父亲的钱翰群（右）倍感欣慰。（受访者提供）

钱翰群与前妻育有二男二女，虽然婚姻结束但仍是孩子们的好爸妈，钱翰群与四个孩子感情非常融洽，与长女的关系也很密切。他说：“佳莹的个性一向来都很强，充满斗志。目前前妻陪女儿到伦敦安顿一切，我大概今年底之前会飞英国探望女儿。”

目前，钱翰群的工作主要是担任司仪，主持大小活动，另外他也和29岁长子钱炯旭经营榴梿档生意，不久前更跑了两场海南语歌台，生活非常充实。谈到养儿育女，钱翰群一向主张让孩子接触外面世界，体验生活。

钱翰群（右二）2024年偕长子钱炯旭（左一）和次子次子钱炯年（右一）到利物浦探望好友Barry Whitbread（左二）。（受访者提供）

钱翰群透露：“在孩子们14、5岁时，每到学校假期，我就会‘逼’他们出去外面打假期工，希望他们多接触外面的世界，所以他们现在跟外界沟通完全没问题。这些对他们的成长有很大帮助。”

9月飞利物浦出席前“雄狮”足球队主帅老友丧礼

新加坡足球总会9月11日晚在社交媒体发文宣布，前“雄狮”新加坡国家足球队主帅Barry Whitbread（巴里惠特布雷德）逝世，享年77岁。

本身曾是国家足球领队的钱翰群和这位已故主帅交情匪浅，是30多年的老朋友。2024年，钱翰群更偕两个儿子到利物浦探望Whitbread，当时对方已患上失智症，住在疗养院。钱翰群透露，Whitbread的丧礼将在英国时间9月29日于利物浦举行，届时他将飞过去送对方最后一程。

钱翰群和Barry Whitbread（左图右、右图左）相识超过30载，左图为两人1996年赴黎巴嫩参加世界杯外围赛时所摄，右图则是2024年近照。（受访者提供）

看到和好友过去的合照，钱翰群感伤地说：“孩子长大了，父母也需要寻找自己的生活空间，尤其应该和老朋友保持联系。Barry（Whitebread）跟我是几十年的老友，我跟他的家人也相当熟识。知道他过世，哪怕要飞半个地球去送他一程，我觉得也是应该的。”

不过，这趟利物浦之行，钱翰群不会特别绕道伦敦找女儿，而是让女儿好好在宿舍安顿下来，过一阵子才飞去伦敦享亲子乐。